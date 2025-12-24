我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鼓鼓呂思緯（左）和同門師姐蘇慧倫（右）合唱經典歌曲〈在我生命中的每一天〉，和粉絲一起度過聖誕節平安夜。（圖／記者朱永強攝影）

▲蘇慧倫（如圖）維持得和出道時一模一樣，完全看不出來55歲。（圖／記者朱永強攝影）

《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會今（24）日晚間在大全聯內湖店閃耀登場，玉女歌手蘇慧倫首登場，她一連唱了〈檸檬樹〉、〈我到底是怕你什麼〉、〈在我生命中的每一天〉、〈被動〉多首歌曲，現年55歲的她，看起來和20年前沒有差別，歌聲、身體狀態超級好，有觀眾表示：「她真的快60歲了嗎？都不會老，真的好誇張。」演唱會場地在大全聯內湖店外面，蘇慧倫對台下觀眾表示，她有時候也會到這邊來買東西，大家以後來的時候說不定會遇到她。今年蘇慧倫也發行了新歌〈我到底是怕你什麼〉，由張震獄操刀，她現場也演唱這首歌。雖然一連幾天低溫，但是今晚冷得很剛好，站在風中聽歌一點也不刺骨，蘇慧倫表示，這是一個幸運的夜晚，能和觀眾一起度過平安夜。《HOHOHO！唱響平安夜》演唱卡司還包括Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治輪番獻唱，搭配10米高巨型聖誕樹點亮夜空、浪漫雪景與熱鬧市集，吸引大批民眾齊聚，一同迎接充滿祝福與希望的聖誕佳節。值得一提的是，〈在我生命中的每一天〉是蘇慧倫和成龍一起合唱的歌曲，今晚擔任男聲聲部的是鼓鼓呂思緯，和同門師姐一起合唱，鼓鼓表示：「聖誕節就是要陪著大家一起溫暖地過。」蘇慧倫笑說：「今年我的專輯巡迴，這首歌都是我一個人唱，今天終於有人來陪陪我了。」演出最後，蘇慧倫獻唱〈被動〉，這是伍佰寫的歌曲，幾乎在場的觀眾都會唱，台上、台下一起大合唱，為平安夜注入滿滿溫度與感動。