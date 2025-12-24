我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鼓鼓呂思緯（如圖）和蘇慧倫一起唱完後，又和蕭秉治一起合體開唱。（圖／記者朱永強攝影）

▲蕭秉治（如圖）和鼓鼓呂思緯寵粉沒有極限，還從舞台上走下來，送超人披風襪子，變身聖誕老人送聖誕禮。（圖／記者朱永強攝影）

組成限定團體「GX」的鼓鼓呂思緯與蕭秉治，今（24）日晚現身平安夜公益演唱會，兩人不僅帶來連串金曲，更大秀寵粉神技。他們唱到一半，從台上走到台下寵粉，鼓鼓挑戰高難度一心二用，邊唱歌邊幫粉絲簽名，節奏感極佳的他完全沒落拍，後來還發送獨家的超人襪子小禮，超近距離的互動，讓台下粉絲緊貼藝人，興奮的尖叫聲瞬間炸翻全場，成為今晚最沸騰的焦點之一。演出由鼓鼓率先登場，在和蘇慧倫合唱之後，他帶來為了今年聖誕節特別推出的全新翻唱單曲〈聖誕之吻〉。伴隨著舞台上浪漫雪花緩緩飄落，現場瞬間瀰漫濃濃的聖誕氛圍，畫面唯美動人。鼓鼓也感性地對台下歌迷表示：「希望這首歌能陪大家度過一個溫暖又幸福的聖誕節。」隨後驚喜時刻降臨，鼓鼓邀請好兄弟蕭秉治上台，除了合唱充滿正能量的〈超人披風〉，更貼心準備了特製的超人披風襪送給幸運歌迷，兩人變身成聖誕老人，開始拋丟禮物，希望粉絲有個開心的聖誕節。緊接著當經典嗨歌〈射手〉前奏一下，全聯吉祥物福利熊與大全熊驚喜登台助陣，帶領全場觀眾一起大跳招牌射手舞。台上台下齊聲吶喊，同步做出帥氣的「拉弓」動作，將現場氣氛推向最高潮。接棒獨秀的蕭秉治，則帶來最新單曲〈恆星〉，以溫暖而深情的嗓音感動全場。最後他獻唱霸榜金曲〈我還是愛著你〉，熟悉的旋律引發全場大合唱，將平安夜的感動情緒層層堆疊，讓歌迷聽得如癡如醉。