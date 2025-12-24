我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿弟（左）和丁噹（右）一起合唱〈可以是朋友〉，陪粉絲度過一個浪漫的聖誕節。（圖／記者朱永強攝影）

全民情歌天后丁噹今（24）日晚在聖誕公益演唱會登場，率領8名舞者辣跳〈夜貓〉炒熱氣氛，最大驚喜莫過於邀請好友、Energy成員阿弟（蕭景鴻）再度同台。兩人牽手合唱冠軍金曲〈可以是朋友〉，讓現場瞬間充滿浪漫聖誕氛圍，丁噹表示：「祝大家幸福喔！」丁噹今晚火力全開，一登場就率領8位舞者火辣唱跳，一口氣帶來〈夜貓〉、〈叮叮噹〉嗨歌。寵粉的她，也準備毛巾做成聖誕樹造型的聖誕小禮物發送給台下觀眾，台上、台下賓主盡歡。此外，她也首唱全新的翻唱聖誕歌曲〈沒有你的聖誕節〉，並邀請品牌吉祥物、古錐的水果探險隊一同上台舞動，繽紛又歡樂的舞台效果，為寒冷的平安夜增添暖意。丁噹唱到一半突然下雨了，觀眾也沒有打退堂鼓，反而越唱越熱血。今年11月丁噹在小巨蛋《夜遊》演唱會的經典橋段，就是邀請Energy阿弟和她一起合唱〈可以是朋友〉，這首歌推出時氣勢如虹，MV上架短短1個月就突破200萬點擊，橫掃數位串流平台新歌即時榜、日榜及週榜三項冠軍。今晚兩人再度合體，默契十足的牽手與真摯的情感流露，讓這首走心的對唱情歌更顯動人。最後丁噹唱了〈我愛他〉招牌K歌，還沒唱之前，觀眾就先幫丁噹唱了副歌，正式開唱時，全場熱烈地大合唱，將平安夜氣氛推向高點。