Energy在今年坤達、書偉歷經閃兵案風波後，今（24）日晚間在聖誕節晚上正式合體公開露面，5人現身大全聯內湖公益演唱會，現場湧入近3千名粉絲在寒風中聆聽，時有飄雨。沒有動感的16蹲，走溫馨路線。面對外界好奇這陣子的動向，成員們透露其實這段時間都在默默做公益，書偉變身大廚，親自下廚煮丼飯給弱勢孩童吃，剛宣布當爸的書偉也成為焦點，被團員調侃收到了雙重的聖誕大禮，現場充滿溫馨與歡笑。許久未五人同框，被主持人問及近況，牛奶透露除了準備演唱會，大家也參與了2025 毛起來愛」活動，並分批前往兒少福利機構陪伴弱勢孩童。身為人父的牛奶表示，身為爸爸，對於做公益更有感，「去到那邊帶小朋友唱歌跳舞，幫他們打飯，對我們來說是很溫暖的感受，也更珍惜現在的生活。」負責掌廚的書偉表示，煮了丼飯給孩子們吃，「你知道最開心的是什麼嗎？是小朋友跟我說他要吃第二碗！」書偉表示，聽到這句話很值得。現場更發現有受助的小朋友特地來看演唱會，讓Energy成員們感動不已。除了公益話題，剛宣布老婆懷孕喜訊的書偉也成為全場焦點。主持人恭喜他獲得非常棒的聖誕禮物，團員們在一旁起鬨說是雙份的、還是兩個，是雙胞胎的好消息。談到明年1月的台北小巨蛋《ALL IN全面進擊》演唱會，坤達透露最近剛跟牛奶練完高空項目，預告將重現高雄場經典的特技畫面，要粉絲期待飛高高的震撼演出。Toro則被阿弟爆料最近在吃中藥減肥，甚至嘗試斷食，想在台北場有不一樣的體態。沒想到Toro馬上自嘲：「我告訴你沒用啦，人要追求自然，健康快樂就好。」他笑說已經放棄把衣服撐破露出腹肌的念頭，決定把腹肌這件事暫時忘記，全場粉絲笑翻。Energy今晚演唱的歌曲包括〈多個朋友〉、〈Last Christmas〉、〈彩虹〉後，Energy再邀請丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治回到舞台上，一起獻唱日前合體推出的公益聖誕歌曲〈聖誕夜驚魂〉。最後主辦單位用心音樂以及Energy也將把2026年1月《ALL IN全面進擊》台北小巨蛋演唱會的部分演出酬勞投入公益，共同捐贈500萬元的愛心善款予5家長期投入弱勢兒少關懷的社福單位，包括陽光社會福利基金會、更生少年關懷協會、雅文兒童聽語文教基金會、瑪利亞社會福利基金會，以及中華育幼機構兒童關懷協會，將全數投入早療服務、身心照護與教育培力，期盼透過實質支持，陪伴每個需要幫助的孩子跨越困境，將愛化作持續向前的力量。