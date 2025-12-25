我是廣告 請繼續往下閱讀

在所有改善完成前，暫不恢復營業。

▲林聰明沙鍋魚頭今年揮軍進駐南港LaLaport，當時開幕期間天天引來排隊人潮。（圖／記者李政龍攝）

嘉義排隊人氣店家「林聰明沙鍋魚頭」日前爆出食安危機，有顧客表示外帶回家後發現湯裡有一隻蟑螂，業者第一時間宣布2間門市停業2天清消，昨（24）日執行長林佳慧與團隊決定「自我加嚴」，又在官方臉書粉專宣布，，進行全面清潔消毒與流程檢視。「林聰明沙鍋魚頭」是發源自嘉義的老字號人氣名店，目前全台包含台南、台北已有多家分店，尤今年大舉揮軍到台北進駐進駐南港LaLaport與台北101商場內，分店皆表現超人氣，開幕檔期期間天天可見到排隊人潮。但是日前嘉義光華分店卻發生食安爭議，有消費者表示自己外帶後發現裡頭有蟑螂。針對此事，「林聰明沙鍋魚頭」原決議停業2天清消，後決定「高規處理」，於官方臉書粉專公布，而中正路總店則自昨（24）完成全面清潔消毒與改善後，再視情況彈性復業。「林聰明沙鍋魚頭」提到，針對門市環境與作業流程，在前2日（12月22-23日）自主休業期間做全店清潔與內部檢視，請病媒公司前來門市與街區全面消毒措施，並配合衛生局兩度到店督導稽核檢查，相關查核兩間門市皆均依法規完成，符合規定標準。後又選擇主動把標準再往上提升，自我要求進一步進行全面整頓與優化，因此嘉義光華店決定延長休業。並提及已即刻執行加強作為包含：她也提及，昨天公布延長暫停營業後，