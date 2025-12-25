根據韓國媒體《SBS News》報導，韓國職棒斗山熊投手郭彬近期邀請了目前效力北海道日本火腿鬥士的台灣強投，同時也是摯友的古林睿煬，在首爾一同揮汗特訓。從杭州亞運結下的跨國情誼，讓古林睿煬與郭彬成為私下互相切磋的好友，兩人甚至因古林妻子喜愛韓國而促成「首爾特訓」同行交流。然而，明年經典賽預賽將上演「台韓大戰」，兩人也可能在這場關鍵戰役中正面對決。對此郭彬直言，若真的在經典賽同場先發，一定會帶著要贏球的心態上場投球。
從亞運開啟的意外友誼 郭彬：他力量真的很好
現年25歲的古林睿煬與26歲的郭彬，年齡相仿且同為國家隊主力。兩人的緣分始於兩年前的杭州亞運，郭彬回憶當時在選手村遇到古林時，主動搭訕詢問：「你就是那個王牌投手嗎？」雙方因此交換聯絡方式，並在往後的國際賽事中成為好友。
這次「首爾特訓」的契機，是因為古林睿煬的妻子非常喜歡韓國，夫妻倆近期前往首爾旅遊。古林當時主動詢問郭彬是否有推薦的訓練場地，郭彬便大方邀請他到自己平時練習的中心一同重訓與傳接球。在與古林一起訓練過後，郭彬也不禁感嘆：「他的力量真的非常好！」
WBC關鍵之戰 郭彬：有趣但我們必須贏
儘管私下交情甚好，但明年3月的經典賽預賽，台灣與韓國同屬C組，這場備受矚目的「台韓大戰」的勝負極有可能決定誰能拿走晉級八強的門票。古林睿煬與郭彬作為兩隊各自倚重的強投，極有可能在該場關鍵賽事中同場先發對決。
郭彬也透露古林甚至曾提到自己可能會在對韓國之戰登板：「聽說他也可能會（對韓國）上場投，我就跟他說我不知道」被問到若真的在WBC與古林同場對決會是什麼感覺，郭彬堅定表示：「如果真的在WBC對上他，會非常有趣。比起交流學習，那時我會帶著一定要贏球的心態上場投球。」
郭彬最後也透過媒體向這位他「唯一的海外好友」喊話：「古林！來一場真正的勝負吧！看看誰更能代表自己的國家、誰投得更好，但我一定要贏！」
消息來源：《SBS News》
