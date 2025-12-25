我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署偵辦太子集團涉嫌洗錢案再有新進展！檢調查出，集團中國籍高層李添於案發後，疑指示親信迅速清空位於台北市信義區的招待所，並將其中古董、字畫等高價值物品，轉移至新北市新店區藏匿。檢方認定李添在台灣的特助劉純妤對相關行為知情，於24日二度約談她到案說明。檢方掌握李添曾命令親信李守禮，在案情曝光後火速處理招待所內物品，疑似有滅證之虞。檢方認為劉純妤身為貼身特助，對整起過程並非毫不知情，因此再度將她列為調查對象。而劉純妤出庭時情緒崩潰，還當庭落淚，表示長期承受極大心理壓力，幾乎喘不過氣。她強調自己僅負責協助處理老闆的日常雜務，並未參與任何洗錢行為，平時只是代為跑腿、購買限量精品。而劉純妤之所以受到關注，是因為11月時因穿著爆乳裝、面帶燦笑步出法院，立刻引發網路熱議，外界也質疑她先前15萬元交保金額是否偏低。這一回二度現身，她減去長髮、刻意低調，身穿寬鬆深色大學T，還戴棒球帽及黑色口罩遮掩面容，全身包緊緊，跟上一次的爆乳打扮大不相同，顯然不願再成為鎂光燈的焦點。不過，劉純妤的穿著打扮也被網友搜出，頭戴的帽子是BLACKPINK成員Jisoo愛用的帽款，來自韓國潮牌emis。她受訪時哽咽表示，從未預料自己會被推上輿論浪頭，成為媒體追逐的焦點，身心壓力非常沉重。此外，檢方也同步傳喚多名涉案的天旭公司工程師到案說明，