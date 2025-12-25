我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝欣穎（左）和王柏傑（右）被傳分手又疑似復合，兩人都沒正面回應，卻被王柏傑的限時動態讓網友推論他們登記結婚。（圖／謝欣穎 臉書）

▲王柏傑發布的登記結婚圖片，文字稱「今天最幸福的事」，引起網友各種揣測。（圖／摘自 IG@pochiehwang）

▲王柏傑（如圖）曾在高雄電影節的活動上表示和謝欣穎分手都有冷靜談好，沒有吵架，很生氣被稱彼此在楊祐寧婚禮上互潑酒水，大罵很過分。（圖／記者蘇詠智攝）

充滿浪漫氛圍的聖誕夜，王柏傑就投下震撼彈！他在限時動態發出一張照片，只見一對新人在戶政事務所櫃台前辦手續，更感性寫道：「今天最幸福的事。」網友嚇到懷疑：他之前傳與謝欣穎分手後似又復合，彼此都還沒公開承認，難道馬上就趕進度登記？經紀人則解謎：「這是他朋友，不是他。」王柏傑與謝欣穎的感情動向一直是外界焦點，從分手原因到復合傳聞，始終讓人霧裡看花。沒想到昨（24）日深夜，王柏傑無預警在社群限時動態發出照片，畫面中的新人背對著鏡頭，看似在戶政事務所櫃台填表登記，女生還穿著白上衣、戴上頭紗，王柏傑寫下：「今天最幸福的事。」簡單的幾個字，立刻讓大批網友炸鍋，更忍不住仔細檢視，想從背影找出到底是不是他和謝欣穎？謝欣穎上個月出席活動被問到和王柏傑現在的關係，她表示：「沒有交惡，一直都沒有，偶爾會聯絡。好像誰分手就一定要對立，那是不必要的。」結果一個多禮拜之後，就被報導疑似已經和王柏傑復合。該報導中還稱友人問王柏傑這件事，他沒有回答僅露出了一抹神祕的微笑。當時王柏傑的經紀公司回應是，他拍完《我們的藍調時光》之後就在休息和準備下一部電影，感情則是一片空白，沒事就宅在家。這次對於聖誕夜的結婚震撼，經紀公司解釋照片裡的人是王柏傑的朋友，並不是他。而部分網友早就覺得照片裡的男生看起來不見得是他，其他人則驚訝寫道：「是真的結婚了嗎？」也有人問：「不是才分手？」，或者乾脆問道：「新娘是誰？」對於王柏傑認為一整天最幸福的事，心裡只有滿滿的疑問。