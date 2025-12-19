我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李玉璽和許允樂結婚，當天兩人和爸媽一起去吃飯，雖然照片是插畫模式，但是還是看得出來笑得很開心。（圖／翻攝自李玉璽IG@mr.lucy___）

▲李玉璽曝光爸爸李亞明（左圖右）當他和許允樂證婚人的畫面。（圖／翻攝自李玉璽IG@mr.lucy___）

32歲男星李玉璽與作家許允樂17日正式前往戶政事務所登記結婚，李玉璽後續在IG限時動態中曬出一張一家四口的溫馨手繪風合照，分享成為人夫的喜悅，也曝光音樂人爸爸李亞明與媽媽私下寵媳婦的可愛舉動，除了當天當了證婚人，還堅持登記這天一定要全家一起吃飯，比年輕人更懂什麼是儀式感。李玉璽表示，為了迎接這個重要日子，兩人當天一大早就起床梳化，要去戶政事務所登記還有拍紀念照。他說，貼出來大家都喜歡的「公園登記照」，其實是兩人的隨機的神來一筆，沒想到效果意外地好。不過當天經歷了情緒高昂的一整個早上，加上手機裡湧現的海量祝福訊息，李玉璽表示，自己一度「就昏睡過去了」，疲憊但是幸福。雖然新人累到昏睡，但雙方家長可是精神奕奕。李玉璽表示，爸爸李亞明和媽媽比年輕人更懂得什麼是儀式感，他轉述李亞明的態度：「登記一定要一起吃個飯呀！」所以當天馬上帶新婚夫婦帶出門吃大餐慶祝。李玉璽感性表示：「這是我們被愛與祝福包圍的一天，謝謝每個你／妳。」照片雖然是插畫風格，但還是一家四口看得出來笑得很燦爛，氣氛非常溫馨。生日：1993年3月30日身高：182公分家庭：父親李亞明專輯：《勢在必行》、《搖滾小日子》、《Mr. Lucy》、《厭倦》代表作：電影：《我的少女時代》、《有一種喜歡》電視劇：《惡作劇之吻》、台劇《神之鄉》生日：1987年4月4日身高：163公分經歷：早期擔任市議員助理，後轉戰出版與社群經營。書籍：《只是想活得漂亮》婚姻：張兆志（2017~2023）李玉璽（2025/12/17~）