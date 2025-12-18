我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張兆志（圖左）和許允樂（圖右）在2023年離婚，結束6年婚姻，透露原因是兩人對生小孩的想法存在落差。（圖／翻攝臉書）

許允樂與李玉璽這段相差6歲的姐弟戀，交往近一年後昨日宣布結婚喜訊，消息一出引來網友留言祝福。與「愛情大師」張兆志有過一段6年婚姻的許允樂，過去曾在社群上訴說前夫對她的寵愛，如今宣布再婚竟有網友翻出來狠酸，質疑她的發文風格是套路，像是「女版口罩男」。對此，許允樂則親自留言回應，表示每段感情都有感謝跟感覺，並說：「二婚的第一天，我很幸福。」許允樂再婚收到許多人留言祝福，但也有網友搬出前夫張兆志，指許允樂在一婚時，也是發文強調男方多了解她、跟她多合拍。該名網友表示，這些話被自己當時的女友奉為聖經，「時常拿她的話來吐槽我，女生就應該怎樣怎樣，或是男生就應該對女生怎樣」，更質疑許允樂二婚是否又是同樣套路？狠酸她是女版口罩男，以感性的口吻，訴說婚姻關係。對此，許允樂也親自回應對方，表示只是照實寫下當下的感覺，認為每段感情都有感謝跟感覺，也有選擇的路不同的時候，強調：「一婚我很幸福，但選擇不同，二婚的第一天，我很幸福。」事實上，張兆志和許允樂在2023年離婚，結束6年婚姻，今年4月男方登上王偉忠的節目《欸！我說到哪裡了？》透露，自己和許允樂對於生小孩的想法存在落差，因為觀念不合，最後只能忍痛放手，昨日許允樂宣布婚訊，張兆志也在臉書上寫下祝福：「願這世界，能溫柔托住，妳的幸福。」