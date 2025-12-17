我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李玉璽（左）宣布將與許允樂（右）結婚。（圖／許允樂的老兵魂臉書）

張兆志前妻許允樂在年初公開與李玉璽的姐弟戀後，今（17）日，李玉璽宣布兩人將結婚的喜訊，火速引來大批粉絲的祝福，就連張兆志也為他們獻上祝福。而據悉，張兆志與許允樂在2023年底證實離婚後，張兆志曾突然於今年4月開直播怒控30年好友夫妻檔曾在網路上抹黑許允樂，讓她被罵到情緒崩潰，甚至還胃出血，讓當時還沒離婚的張兆志看得非常心痛，怒喊「我會讓你們下輩子不順利」。張兆志在與許允樂離婚後，曾於今年4月開直播揭露過去有人在Dcard組成黑粉群，不斷發文抹黑許允樂，內容包含她的身分、行業、與張兆志家人互動、及過去等，讓許允樂看到後情緒崩潰，甚至嚴重到胃出血後在半夜吐血，在網路世界與真實世界都變成驚弓之鳥。不料兩人決定報警後，竟發現裡面不只有許允樂同學，還有張兆志認識30年的學弟兼好友的太太，而好友也知情。而張兆志決定在今年曝光真相原因，是因為在餐廳偶遇那對夫妻，對方竟對他比愛心，還講了一句「舒服」，毫無反省之意，讓他忍無可忍，開直播怒揭真相，還對他們喊話：「我會用盡我所有的力量，讓你們下輩子過的不順利」，並表示自己最大的錯，就是當初沒有說出來。張兆志和許允樂結婚6年，因為對生小孩沒共識最後離婚收場，但其實張兆志從未想過離婚。張兆志曾說，因為和許允樂對生小孩的想法不同，在35歲就結紮，前妻也知道，想過用各種方法，甚至會積極參加朋友小孩的抓周、滿月、一日爸媽活動，看能不能激發內心的父愛，但最後仍無法說服自己真的想成為一名父親。而張兆志離婚以來從沒有對外說過些什麼，只有在IG上PO出一段話「安靜就是最好的祝福」，如今許允樂找到能共度一生的另一半，張兆志也低調發文，「願這世界，能溫柔托住，妳的幸福」，被讚是最佳前夫。