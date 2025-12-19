我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許允樂閃婚李玉璽後，在社群轉發過去貼文，直言世界惡意很多。（圖／＠byleway IG）

許允樂離婚張兆志後，日前宣布和公開認愛不到一年的李玉璽再婚，訊息曝光後湧入許多粉絲祝福，不過也同時引來部分批評聲音。昨日（18）她在IG轉發自己過去的貼文，內容為「這世界的惡意很多，需要穩定自己的內核，才能無所畏懼」，透露出她對惡意的真實看法。許允樂昨日在IG限時動態轉發過去舊文，內容為：「這個世界的惡意跟故意很多，但是我們就是活在這也沒辦法。讓自己的內核強到不用怕，找尋真正的善意、心臟大顆點，更坦蕩，也允許一切都會發生，才能無所畏懼」，被猜測是在回應批評自己和李玉璽閃婚的網友。許允樂再婚消息曝光後，社群湧入大量祝福留言，但也有不同聲音出現，有網友翻出她與前夫張兆志的婚姻過往，指出許允樂曾發文形容另一半「很了解自己、非常合拍。」該名網友表示，這些文字被自己當年的女友視為聖經，「時常拿她的話來吐槽我，女生就應該怎樣怎樣，或是男生就應該對女生怎樣」，因此被網友形容「女版口罩男」，以感性語言包裝婚姻關係，引發部分爭議，為此許允樂也親自回應對方，「一婚我很幸福，但選擇不同，二婚的第一天，我很幸福。」李玉璽和許允樂交往近一年後修成正果，這對相差6歲的姐弟戀，日前在社群宣布結婚，他們透過舞台劇《婚內失戀》牽上線，雖然兩人在劇中沒有對手戲，但隨著巡演與宣傳活動密集展開，私下互動逐漸增多，也因此慢慢熟識。直到2025年初，兩人被媒體爆出熱戀，戀情正式浮上檯面。李玉璽事後也大方分享，是許允樂讓他重新相信愛情，交往消息曝光近一年後，兩人正式宣布結為夫妻，甜蜜喊出「一起變老！」，喜訊一出，立刻湧入大量粉絲祝福。