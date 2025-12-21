我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳詩媛（中）和王齊麟今晚舉辦婚宴，新娘好姐妹禾羽（左）和宋宋（右）將擔任伴娘，昔日的樂天三小福，在婚宴上合體。（圖／翻攝自禾羽IG@kimi_0531）

奧運羽球男雙金牌得主王齊麟與前樂天女孩「十元」陳詩媛，今年6月登記結婚、10月宣布懷孕好消息，今（21）日終於迎來大喜之日，兩人在台北萬豪酒店舉辦婚宴，席開85桌宴請各界親友。伴娘團是陳詩媛昔日與樂天啦啦隊隊友禾羽、宋宋，昔日球場上的「樂天三小福」，將再次合體，好姊妹化身最美「應媛團」，要親自送十元出嫁。先前禾羽才在IG上貼上一組照片，搭配文字「想念我們三小福了嗎？時間咻一下過去了我們變成三中福了，今年再請大家多多指教」，儘管陳詩媛已從啦啦隊畢業，但她與禾羽、宋宋的感情還是超好，沒有因為誰離開球隊而斷了聯繫。過去姐妹之間也曾約定，無論如何都要陪伴對方出嫁，今日陳詩媛和王齊麟大婚，禾羽與宋宋兌現承諾擔任伴娘，親自護送新娘子陳詩媛，當她最強大的後盾。球迷們也都很期待，再次看見三小福同台畫面，以及見證這場世紀婚禮。王齊麟跟陳詩媛在2024年4月爆出熱戀，後來大方公開認愛，頻頻放閃都讓大家甜翻。兩人也透露在一起的原因，除了原本就認識，經過多次的吃飯巧遇後，互換聯絡方式、進而更了解彼此，決定交往為彼此事業加油。隨著王齊麟在事業上的成功，去年12月他向陳詩媛求婚成功，並於半年後、今年6月在台北市內湖區戶政事務所登記結婚，戀情修成正果，後來成功懷孕，可說是喜上加喜。