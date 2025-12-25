我是廣告 請繼續往下閱讀

▲席琳狄翁（如圖）扮成金凱瑞經典喜劇《鬼靈精》中的造型，一反外界對她的優雅天后印象，讓粉絲得到意外的驚喜。（圖／摘自 IG@celinedion）

▲席琳狄翁曾是全球最受歡迎的樂壇天后之一，罹患「僵硬人症候群」雖未痊癒，近期在公眾眼前出現的機率卻比過去幾年高很多。（圖／美聯社／達志影像）

▲席琳狄翁把狗狗也抱出來一起拍聖誕搞笑短片。（圖／摘自 IG@celinedion）

歐美人士心目中每年最重要的大節日之一聖誕節，都會有人特別穿上特殊的造型來慶祝，大牌紅星也不例外。今年最驚人、「變形度」最高的莫過於加拿大天后席琳狄翁，她竟然把自己弄成了童書改編、金凱瑞曾主演的《鬼靈精》模樣，全身被綠色的毛髮遮住，還用這角色的聲音演唱自己的經典歌曲之一〈All by Myself〉，粉絲樂瘋，直呼：「真是被歌聲耽誤的綜藝咖。」席琳狄翁3年前公開自己罹患「僵硬人症候群」，不得不退出在拉斯維加斯的固定演出，回到加拿大去休養。經過去年在巴黎奧運開幕獻唱贏得好評後，對於戰勝病魔她也更有信心，心情似乎有好轉不少。她在聖誕節扮成鬼靈精，展現搞笑逗趣的一面，也讓粉絲懷念起她昔日在演出時妙語如珠的丰采。過去席琳幾乎每週都要在拉斯維加斯演出，在演唱歌曲之間，都會墊一些自己的笑哏來維持熱鬧的氣氛，久而久之，她的「綜藝感」就被磨練出來，因而以鬼靈精的姿態出來搞笑，對她而言並不是什麼大問題，看慣她優雅演唱的觀眾，也對她意外的逗趣表現感到驚喜。有趣的是，鬼靈精造型的本尊金凱瑞，和席琳一樣都是加拿大人、卻在美國取得大成功，因此有網友留言寫道：「一個加拿大人在模仿另一加拿大人。」而席琳抱著小狗表示就算有人敢邀請她一起去慶祝聖誕，她想去也沒時間，稱自己又要練歌、還要照顧小孩、一邊解決世界糧食危機，把歐美觀眾逗得大笑。之後她開金口清唱自己於1996年翻唱的美國唱作歌手Eric Carmen名曲〈All by Myself〉，卻是用鬼靈精的聲音，這首歌她雖非原唱，也不是第一個翻唱，她的版本卻曾拿下告示牌百大熱門歌曲榜的第4名，也成了她招牌代表歌曲之一。她過去把這首歌唱得盪氣迴腸，用鬼靈精的聲音又有不同的感覺，成為她獻給全球粉絲的最特別聖誕禮物。