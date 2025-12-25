南韓SBS電視台推出的年末重頭戲《SBS歌謠大戰》今（25）日登場，中午紅毯正式舉行；女團IVE除了隊長安兪真外，全員穿著聖誕紅裙上陣，化身聖誕小精靈，讓粉絲全融化。其中，張員瑛的紅裙造型仙度破表，關鍵字甚至衝上微博熱搜，不少粉絲大讚張員瑛實在太美了，更有人開玩笑說：「造型師要加雞腿」。
IVE超應景紅裙走紅毯！張員瑛秒變聖誕精靈
《SBS歌謠大戰》紅毯環節在台灣時間中午12點10分就正式登場，女團IVE在隊長安兪真的帶領下，全員走上紅毯。除了今晚要當主持人的安兪真穿著白色長禮服，其他隊員都換上應景的聖誕紅裙，彷彿聖誕仙女下凡，讓粉絲移不開目光。
其中，身高173公分的張員瑛大秀美腿，紅色絲絨短裙搭配毛茸茸的靴子，俏皮又不失性感。而張員瑛在拍照環節也大方放送Wink（眨眼）給粉絲，整體造型呈現相當完美，成為紅毯焦點。
關鍵字「張員瑛紅色聖誕裙」更因此衝上微博熱搜，不少中國粉絲也被張員瑛美翻，紛紛留言，「張員瑛是美神降臨，絕對是掌管美貌的神」、「張員瑛果然門面」、「這個造型師要加雞腿」、「張員瑛太犯規了」、「這是我的聖誕老婆」。
《SBS歌謠大戰》陣容曝光！ITZY、aespa都來了
而今晚《SBS歌謠大戰》演出卡司超過35組大咖藝人，包含團體ATEEZ、ITZY、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、aespa、ENHYPEN、IVE、NMIXX、LE SSERAFIM等，還有一些跨團的合作舞台，直播可在SBS官方YouTube觀看，但需要先加入會員。
