男星朱孝天因被F4合體演唱會排除在外，開戰經紀公司相信音樂的高層艾姐，直言自己被抹黑、惡意造謠。而阿信作為相信音樂的創辦人之一，昨（24）日平安夜時，他也在臉書寫下長文吐露心聲；阿信直言：「也許世界總是有點吵雜，也許人生舞台難免踏空」，但希望大家都能記得，音樂帶來的療癒與感動。
阿信平安夜發文了：世界總是有點吵雜
阿信昨晚在臉書發文，祝大家平安夜快樂，「這一年，辛苦了。真的。」阿信接著感性寫道，「也許世界總是有點吵雜，也許人生舞台難免踏空，但請記得，在某些看不見的角落，在耳機的另一端，始終有一個老朋友，拿著樂器，哼著旋律，安靜地，陪你度過每一個失眠的夜。」
阿信鼓勵大家許下願望，不管是關於夢想還是愛情，甚至只是平凡的早餐想吃什麼，他都祝福大家的願望能實現，「願你平安。願你快樂。願你心中的那頭小怪物，今晚睡得香甜。」阿信的文字感動粉絲，也透著滿滿正能量。
阿信合體F3開唱 驚險跌落舞台
而阿信日前和言承旭、吳建豪、周渝民在上海開唱時，不小心踩空，跌落舞台。阿信因此手部擦傷，但他還是立刻回到台上，繼續完成後續的演出。23日他也在IG限時動態分享，表示自己一回到台北後，師姐劉若英就煮了清燉豬腳麵線給他吃，幫他去霉運，讓他大為感動，笑說這是「友情的豬腳麵線」。
至於朱孝天無法合體一事，阿信在演唱會上也提到：「我想這次這個陣容，或許不是很多人期待中最完美的陣容。」但他說自己將會繼續努力，為粉絲們呈現最完整的風景。結果朱孝天卻不領情，在粉絲群組回應：「他說了好幾次了，可是我這邊沒有收到任何消息，場面話，聽聽就算了吧。」澈底與相信音樂和阿信鬧翻。
來源：阿信臉書
