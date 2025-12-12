我是廣告 請繼續往下閱讀

▲〈恆星不忘 Forever Forever〉MV場景有很多文化符碼和彩蛋，待粉絲挖掘和發揮想像力。（圖／翻攝自仙草影像粉絲專頁）

▲儘管朱孝天近來發表許多和相信音樂相關的負面言論，但五月天官方IG、五月天阿信官方IG，沒有因此退追朱孝天IG。（圖／翻攝自朱孝天IG@kenchu）

前F4成員朱孝天近期因缺席合體引發言論風波，主辦單位相信音樂未予回應，五月天官方與阿信個人IG也仍大器追蹤對方。阿信未理會紛擾，反而在臉書幽默呼籲粉絲關注新歌〈恆星不忘 Forever Forever〉MV中，團隊特別打造的細節場景，幽默喊話，別只看他抓空氣手勢。阿信在臉書表示，「精彩的不只是手勢，感動的不只是情懷」，他希望歌迷細品這首集結周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民還有阿信的世紀合體單曲〈恆星不忘〉，並轉貼了製作團隊「仙草影像」釋出MV中的9大時空彩蛋，阿信也表示，「全心全力打造的音樂與影像，只因為你值得生命中最好的一切。」目前MV自5日上線到今（12）日，也已突破2千萬人次。由陳奕仁執導的MV，劇組打造的場景包括「1999年台北大學生樂團」，五月天是在1999年7月出道，場景裡的欄杆上有手寫的「前進北區大專搖滾聯盟」布旗，還有女主唱拿著五月天第一張創作專輯跑上天台，跟熱音社團員練團。值得一提的是，這個天台也是拍攝電影《盛夏光年》的天台場景。MV裡的另一個時空場景是「2001年高中教室小迷妹」，拍攝地點在新北市南強高工，裡面出現2001年高中生風行的摺紙信件，桌上還出現國立編譯館的英語課本，半開的鐵製鉛筆盒裡放著 0.38、0.5原子筆，還有油性筆、立可白，筆盒上蓋貼了從雜誌剪下來的周渝民、吳建豪、言承旭，再加上書局才買得到的偶像護貝卡，完全是2001年追星少女的行動展示櫃。2001年紅遍全亞洲的台灣偶像劇《流星花園》，就是F4出道的契機，當時主題曲〈流星花園〉人人會唱，MV裡的樂團成員夜衝到陽明山，在星空下對著遠方許願。五個人的坐位正是《流星花園》經典畫面。​有趣的是，《流星花園》目前在菲律賓仍是火紅電視劇，MV裡則是使用AI打造一位從頭到尾都愛道明寺的菲律賓弟弟。另外還有2002年的泰國小雜貨店、2007年香港街頭聽著五月天〈戀愛ING〉的情侶、2013年聽周杰倫《范特西》的洛杉磯少年、2018年北京鴨脖子店阿姨在看《流星花園》，2025年首爾琴房裡的學生情侶，在彈電影《不能說的祕密》裡周董和桂綸鎂四手聯彈的樂譜，彩蛋超多，待粉絲挖掘和發揮想像力詮釋。