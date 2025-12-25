我是廣告 請繼續往下閱讀

「中信盃台日高中棒球對抗賽」今（25）日在新莊球場點燃戰火，午場由黑豹旗亞軍羅東高工交手北海道聯隊，即便寒流來襲，仍擋不住球迷熱情，現場下層看台湧入破9成球迷入場。除了欣賞台、日青棒菁英交手，場邊的Passion Sisters也是焦點之一，更有球迷昨晚凌晨就開始排隊。今年的台日高中棒球對抗賽，日方推出北海道聯隊、九州聯隊，2隊皆由該地區豪強校的選手組成，其中九州聯隊投手新垣有絃來自甲子園新科冠軍沖繩尚學，是陣中主力投手，也是人氣球員之一。九州聯隊外野手牟禮翔來自九州國際大附，曾在明治神宮大會首次登場就敲出超大號全壘打，高校累積24轟，是球隊當家主砲。此次交流賽，不僅場內比賽有話題，場外同樣精彩，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters派出16位女孩在應援舞台助陣，替比賽增添不少話題。今日午場由黑豹旗亞軍羅東高工交手北海道聯隊，開放進場前，入口處就聚集不少球迷，更有球迷為了搶佔「髮香區」，凌晨就開始排隊。下午1點開放入場，球迷蜂擁而上，場面相當壯觀，也讓日本選手看到啦啦隊的魅力無法擋。午場賽事湧入不少觀眾入場，下層看台目測近9成滿。由於寒流來襲，新莊球場14度低溫也讓「北國球兒」吃不消，北海道聯隊的隊職員也喊出「好冷！」此次對抗賽，平鎮高中、羅東高工皆使用木棒應戰，九州、北海道則是開放使用鋁棒、木棒。午場由北海道聯隊交手羅東高工，晚場則是平鎮高中交手九州聯隊。