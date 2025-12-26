《NOWNEWS今日新聞》今（26）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：藝人朱孝天近日因發言爭議連環爆，不僅與團隊關係決裂，連多年前談及婚姻時自稱「皇帝投胎」的言論也被翻出重新檢視；同時，朱孝天在粉絲群組點名中國售票平台大麥的說法，引來對方公開反擊，最終發文致歉；另一方面，中國短劇圈爆出職場暴力爭議，女演員張乙萌公開控訴遭男演員出手，震撼網友。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
我是廣告 請繼續往下閱讀
- 朱孝天昔自嘲「皇帝投胎」 婚後發言被挖再掀論戰
- 點名大麥掀陸網風暴 朱孝天深夜道歉止血
- 短劇女星張乙萌控訴遭甩巴掌 片場行為引眾怒
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。