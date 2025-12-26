我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》今（26）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：藝人朱孝天近日因發言爭議連環爆，不僅與團隊關係決裂，連多年前談及婚姻時自稱「皇帝投胎」的言論也被翻出重新檢視；同時，朱孝天在粉絲群組點名中國售票平台大麥的說法，引來對方公開反擊，最終發文致歉；另一方面，中國短劇圈爆出職場暴力爭議，女演員張乙萌公開控訴遭男演員出手，震撼網友。曾是F4成員的朱孝天，近期因與合作團隊撕破臉、缺席新歌與巡演成為話題人物。隨著爭議延燒，有網友挖出他4年前受訪片段，當時他談及與妻子韓雯雯的婚後生活，自嘲「我一定是皇帝投胎的，不然哪有那麼多女生伺候我」，並笑稱如今反而是自己「伺候老婆」。該段影片過去多獲正面評價，如今在風波背景下被重新檢視，網友意見明顯兩極，有人認為只是夫妻間玩笑，也有人直言相關說法令人尷尬、恐引發性別觀感爭議。朱孝天日前在粉絲群組中發言，指控大陸售票平台大麥與黃牛掛鉤，相關截圖迅速在陸網流傳，引發軒然大波。大麥隨即公開否認，強調對黃牛「零容忍」，並回應已針對不實資訊進行取證，保留追究法律責任的權利。面對事態擴大，朱孝天於25日深夜透過社群發文致歉，坦承因情緒失控，在私下溝通中發表不當言論，導致社會資源被占用，並澄清相關發言與實際情況不符，試圖為連日爭議降溫。中國短劇女演員張乙萌近日在社群公開一段影片，指控自己在片場休息時，突遭男演員用力甩巴掌，連穩固的髮飾都被打飛，現場工作人員當場嚇傻。更令她難以接受的是，對方在被質問時竟嘻皮笑臉回應「想練練手勁」，態度輕佻。張乙萌強調，當下並非拍戲需求，也未事先溝通，事件曝光後引發外界對劇組職場安全與尊重問題的高度關注，不少網友力挺她勇敢發聲。