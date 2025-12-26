我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿信（右1）於上海「恆星之城」演唱會最終場不小心摔下約2公尺舞台，引發關注，吳建豪（左2）、周渝民（左1）第一時間衝上前關心還以親吻安慰，言承旭（右2）也隨時注意他的狀況，阿信隨後忍痛完成演出，演後由醫護檢查。（圖／翻攝自阿信微博）

看到歌迷熱烈反應，他們也相當興奮，吳建豪率先跟大家打招呼：「 我想聽大家的尖叫聲，你們好嗎？」全場尖叫回應，阿信表示：「 其實到這刻之前，我一點都不覺這演唱會會變成真的， 我一直覺得是不可能的演唱會。一個團體有三個完美主義者， 我先說除了我之外，這場演唱會要怎麼辦，燈光舞台走位， 這幾位歌用累積20年的心情準備，都為了在場每一位， 因為你們值得。」



周渝民隨即解釋：「我們的完美是為了迎接你。」 並表達對阿信的感謝，他說：「有些默契不需多說， 就像阿信幫我們很多忙，自己身兼這麼多職務，還跳下來一起演出， 很感動，謝謝你！」言承旭也馬上接說：「 我真的覺得仔仔說得很有道理，我們能夠站在這，我要叫他長腿信， 幫我們實現夢想，幫我們做了很多的事。」



由於這個全新組合超火紅，上海站4場共5萬張門票早前一開賣就被秒殺。但是票房告捷的背後，主唱阿信的馬不停蹄的行程也引發關注。才剛忙完F3上海場，阿信在上海最終場時還不小心從舞台上摔下來，受了皮肉傷，雖然後續檢查沒事，但是連同門師姐劉若英都心疼得馬上煮豬腳麵線給阿信過運。



阿信緊接著要投入明（27）日開跑的五月天《回到那一天》25週年台中巡演，一路唱到明年1月4日。台中場結束後，他又得立刻整裝飛往成都準備F3的演出，這麼密集的行程，粉絲們都希望主唱大人要多多照顧身體。



連日失言風波 朱孝天道歉承認情緒失控



沒有參與演出的朱孝天，連續多次發表失控言論，昨（25）日他已正式道歉，承認自己情緒失控，說了不該說的話。失言風波暫且告一段落。事實上，先前專門分析商業模式的網紅雪倫就曾分析，就商業邏輯裡，F4對公司而言，就是一個需要精密運作的大型專案。



「流程要穩、合作要順、風險越低越好。」雪倫指出，當其他三人都已就位，而朱孝天成了那個變數最多、最難談妥的「釘子戶」時，主辦方為了確保專案如期進行，最有效率的做法往往就是選擇繞過他。



雪倫表示，朱孝天忽略了相信音樂旗下還有別的藝人和資源，後來補上的五月天阿信和周杰倫，加起來也沒有比朱孝天小咖，「所以要想的是，認清自己的位置，不要老想爭一口氣，而是怎麼創造自己不可被取代的價值。」





F✦FOREVER 恆星之城 巡迴演唱會售票資訊

言承旭 x 吳建豪 x 周渝民 x 五月天阿信



時間：2026年1月9日(五)、10日(六)、11日(日)

​

地點：中國成都五糧液文化體育中心綜合體育館

​

開賣：2025/12/30 (二) 10:58

售票點：紛玩島APP、大麥APP、貓眼售票APP

​



