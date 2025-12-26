我是廣告 請繼續往下閱讀

▲YTR小粉紅挺孕肚唱〈煎熬〉，沒人發現她懷孕了。（圖／翻攝自小粉紅IG@ittlepink_abby）

百萬YouTuber頻道「欸你這週要幹嘛」傳出好消息！成員「小粉紅」選在聖誕節送出超級大禮，驚喜宣布：「我要當媽媽啦！」她透露自己其實曾因數值問題擔心不易受孕，沒想到寶寶衝刺報到，之前她才邊挺孕肚邊唱〈煎熬〉，都沒人發現她懷孕了，消息一出讓大批粉絲又驚又喜。小粉紅在IG興奮發文：「驚呆了！嚇壞了吧！終於可以跟大家分享，我要當媽媽啦！」她表示就在公布喜訊的前一天，才剛出席頻道的大型見面會，甚至在台上挑戰高難度歌曲〈煎熬〉。她笑說：「有來見面會的人一定想不到吧！我可是懷有身孕的在唱〈煎熬〉呢。」藏得滴水不漏，讓粉絲直呼太強。談及備孕過程，小粉紅坦言當初檢查發現AMH值（抗穆勒氏管荷爾蒙）太低，擔心未來受孕困難，因此緊急先去凍卵。原以為備孕之路不會太順利，抱著順其自然不想給自己太大壓力的心態，沒想到寶寶比父母還著急，以衝刺速度來報到。小粉紅感動表示，從知道懷孕的第一天起每天都很開心，且寶寶相當體貼，是個天使寶寶，完全沒有讓她感到不舒服，甚至讓她有時候會忘記自己懷孕，唯獨食量大幅增加，讓她覺得很可怕。看著超音波裡的小生命慢慢長大、伸懶腰，她表示，絕對是今年最驚喜的驚喜。小粉紅也不改幽默本色，直接點名頻道成員「崇崇」反擊。原來崇崇曾虧她：「這女的到底誰敢娶唷～」現在小粉紅不僅嫁了還懷孕，讓她得意喊話：「終於可以堵住你的嘴！之前幫忙顧小小李～現在換你回饋了。」在2025年結束前有了媽媽新身分，小粉紅坦言期待又害怕，宣告公布懷孕後要變成大家捧在手心的皇太后。「欸你這週要幹嘛」由Ariel於2018年創立，核心成員包括Shine與阿勳。以爆紅的「妹妹接歌」系列及超接地氣的國內外旅遊攻略圈粉，內容橫跨生活Vlog、Podcast及自製綜藝節目，走親民路線。近年頻道將影響力變現，創立電商選物品牌「NININONO」。曾獲得第7屆走鐘獎年度團體創作者獎，以及第二屆康泰納仕社群風格名人獎的旅遊類潛力新星。