富邦啦啦隊Fubon Angels韓籍女神南珉貞今（26）日凌晨在IG曬出一系列「被求婚」的美照，只見南珉貞身穿紅裙、手捧玫瑰花，坐在看得見101大樓的餐廳裡，看起來燈光美、氣氛佳。而跟南珉貞求婚的對象，正是她的粉絲「南朋友」們，南朋友集資在101點燈，打上「南珉貞大發」的字樣，讓南珉貞感動直呼：「成為我心中最難忘的回憶之一」。
南珉貞被南朋友求婚！手捧鮮花看101點燈
南珉貞PO出的照片中可以看到，聖誕夜當晚，她身穿一件毛衣材質的連身紅裙，畫上優雅妝容，戴著珍珠項鍊，手捧一束玫瑰花坐在餐廳內，現場氣氛看起來相當浪漫。而南珉貞在窗邊望向101，看到自己的名字出現在上面，讓她格外感動，直呼：「聖誕節快樂！第一次在台灣度過的2025年聖誕節，成為我心中最難忘的回憶之一」。
粉絲集資幫點燈！南珉貞笑喊：來自南朋友們的求婚
原來這是南朋友們特地為南珉貞準備的點燈驚喜，上頭字樣是「南珉貞大發」。「大發」是指韓文的대박（daebak），有很厲害或是太棒了的稱讚之意，也可以用來祝福對方「超級成功」、「一切順利」，這代表粉絲對南珉貞的心意，因此南珉貞也在貼文中笑說：「來自南朋友們的求婚！你們最棒，明年大家一起大成功！」
南珉貞是富邦韓援三本柱！曾坦白離婚經歷
現年28歲的南珉貞去年才來台加入富邦悍將啦啦隊，也同時應援職籃富邦勇士，在台灣知名度越來越高，IG現在有36萬粉絲追蹤，和李雅英、李珠珢並列富邦韓援三本柱。
而南珉貞過去曾有一段短暫婚姻，但並沒有生下子女，離婚後南珉貞去年7月才在YouTube影片中向粉絲坦白自己結過婚的事實。南珉貞表示自己現在仍嚮往婚姻，有再婚的念頭，因為她很想要生小孩。南珉貞也公開過理想型，表示她並非外貌協會，喜歡腳踏實地的男生，最好是能包容她追求自己事業，這樣就太完美了。
資料來源：南珉貞IG
