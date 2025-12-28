我是廣告 請繼續往下閱讀

申請房貸算順利 為解決暗廳選擇犧牲次臥

▲原本客變只有打掉一半的牆，光線還是透不太進來。（圖／P小姐提供）

▲裝潢時他們決定把另一邊的牆也打掉，讓整個公領域空間變得更開闊。（圖／P小姐提供）

淘寶窗簾、角鋼架節省裝潢費 終於擁有自己家

▲為了解決電視牆太窄的問題，他們把廁所門（電視左邊）做成隱藏門。（圖／記者張家瑋攝）

父母沒贊助！認清自己能負擔得起什麼

▲主臥衣櫃還能做成L型。（圖／記者張家瑋攝）

▲他們選擇主臥空間大的兩房格局，可以擺雙人加大床，以及梳妝台。（圖／記者張家瑋攝）

經過2年等待，P先生、P小姐終於在2025年迎來交屋，不過受到限貸令、銀行水位達到警戒線影響，他們選擇配合建商的團體貸款，順利完成申貸。裝潢時為了改善室內坪數僅有14坪多的小宅暗廳問題，他們毅然決然選擇縮小次臥空間，並將次臥門改成玻璃木門，將客餐廳放大，P小姐表示，雖然裝潢過程很辛苦，不過住進來新家的踏實感真的很棒，可以決定自己家的一切。P小姐認為，他們在申請房貸的過程還算順利，因為還有2年車貸的原因，所以真的很需要寬限期，幸好最後跟著建商團貸，申請到新青安方案，不僅有寬限期3年，還款年限還是40年，並且有8成貸款，P小姐透露，他們原本還有去詢問其他銀行，結果竟然只給了75成。裝潢過程中，他們首先要解決的就是客廳暗廳問題，在預售屋客變時，他們就先把次臥的牆壁打掉一半，裝修時連另一半的牆都打掉了！把牆壁往次臥內部推，讓次臥玻璃木門可以更靠近採光的地方，放大客廳和餐廳的感覺。P小姐表示，他們目前還沒有生育計劃，次臥只有P先生居家辦公使用，所以決定犧牲次臥空間，換取明亮感；另外，因為他們家屬於「川字型格局」，電視牆旁邊就是浴室門，整體牆面看起來會太短，所以他們把浴室門做成隱藏門，讓牆面空間看起來更大。為了節省裝潢開銷，他們選擇用淘寶的窗簾，價格大約是台灣窗簾店的3分之1，不過就是要另外支付安裝費用，質感還是有點差。另外，看不到的櫃子部分，P小姐用角鋼架來當收納，P小姐表示，如果用系統櫃來製作層板，可能一座收納櫃就要上萬，但如果裡面改成角鋼架，角鋼架只要2千元左右就能買到。9月交屋、11月裝潢完畢，P先生和P小姐選在12月入厝，趕上聖誕節，兩人都表示，從租屋處搬到屬於自己的家，床變大了、空間也變多，可以放心選擇自己喜歡的東西，過去因為是租屋，房間內的傢俱、家電都是房東附的，自己添購的家電、家具因為價錢太高捨不得買，現在已經是「自己的家」了，所以願意入手較昂貴的家電、家具，因為未來不太可能會一直搬家了。P先生和P小姐買下這間新房，並沒有拿父母的贊助，都是靠自己工作、投資存下的錢，記者詢問他們為什麼可以這麼年輕就買房，P先生透露，身為工程師的他其實算比較晚的，他的同學們比他更早就買了，不過跟其他受薪階級相比，的確是比較早。對於有沒有什麼建議可以給正在看房的人，目前任職PM的P小姐表示，，很多人什麼都想要，但不是每間房子都是完美無缺點，可能真的有完美的房子，但價格可能就不是能負擔的，一定要在房子的優缺點中做出抉擇，像是這個價格，能不能接受暗廳、廁所沒開窗，如果想要明廳、廁所開窗，房價能負擔得起嗎？很