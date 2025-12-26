男星朱孝天被F4合體演唱會排除在外，轉而爆料相信音樂假唱、黃牛票內幕，引發討論。對此，朱孝天昨（25）日晚間火速道歉，被網友譏諷是「滑跪認錯」。而名嘴狄志為則認為，朱孝天其實並非壞人，只是用錯了表達方式。他的作為反而讓自己輸掉舞台、輸掉外界的尊重、輸掉粉絲的支持，更輸掉情懷，「讓F4這段集體回憶蒙上裂痕」。
狄志為分析朱孝天翻車事件 直言輸在這4點
狄志為今日上午在臉書發文，分析朱孝天近日引發的一連串風波，感嘆：「早知如此，何必當初？」狄志為指出，朱孝天先前公開表示，自己不是「自願退出」，而是因拒絕相信音樂的條件才被排除在外，原本確實令人同情，也有人願意聽他把話說完；但隨著事件發展，越講越激烈，讓局面失控。
朱孝天把原本可以私下處理的分歧攤在檯面上，甚至出現指控、爆料與暗諷，包括質疑假唱、黃牛炒票，甚至提到向國台辦舉報相關事項，讓整件事澈底變調。從替自己討公道，變成一場情緒全面失控的風暴。
在狄志為眼中，「他（朱孝天）沒有贏回舞台，F3的行程依舊推進。他沒有贏回尊重，反而被貼上情緒化與失控的標籤。他沒有贏回粉絲的全然支持，更多的是失望與錯愕。他更沒有贏回情懷，反而讓F4這段集體回憶蒙上裂痕。」
狄志為緩頰：朱孝天不是壞人，只是用錯方法
狄志為認為朱孝天輸了以上4件事，才落得這般下場。不過他也緩頰地說，朱孝天不是壞人，只是方法錯了，「真正對他有幫助的，不會是更多解釋、更多爆料，而是停下來，誠實面對自己的失衡，並用實際行動證明自己學到了什麼。」
資料來源：狄志為臉書
