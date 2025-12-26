日本棒球國家隊總教練井端弘和當天在東京召開記者會，率先公布8名投手人選，其中包含3名MLB球員與5名日職投手，被視為備戰WBC的重要第一步。日本棒壇名將鳥谷敬26日以來賓身分，現身TBS節目《Gogo Smile》，針對當天正式公布的2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）侍Japan先行名單發表看法，從選人邏輯到潛在先發打線，皆提出深度解析，並點名大谷翔平為球隊精神領袖。

為何先公布投手？鳥谷：這是最不受變數影響的位置

對於先行發表投手名單，鳥谷敬分析指出，這樣的安排相當合理。「我認為這次先公布的，都是不太會受其他選手參戰與否影響的位置，像是中繼、後段投手。至於野手，誰來、誰不來，整個配置會完全不同，所以現在先不動，反而比較聰明。」

他認為，教練團明顯仍在評估多種可能性，特別是旅美球員的參戰狀況，因此先處理相對穩定的投手群，是務實做法。

鳥谷版先發打線曝光　豪華陣容引發想像

節目中，鳥谷也提出一套「理想狀態下」的先發打線預測：

DH：大谷翔平

RF：近藤健介

LF：吉田正尚

CF：鈴木誠也

3B：村上宗隆

1B：岡本和真

2B：牧秀悟

C：若月健矢

SS：小園海斗

先發投手：今永昇太

對此，鳥谷笑說：「如果這套陣容真的能實現，會是非常有意思、也極具破壞力的組合。」

▲2026年WBC經典賽將沿用「大谷條款」雖傳聞大谷翔平將以「打者」身份出賽，但有「大谷條款」的加持，對於日本隊來說還是一大利多。（圖／美聯社／達志影像）
▲對於先行發表投手名單，鳥谷敬分析指出，這樣的安排相當合理。（圖／美聯社／達志影像）
誰是精神領袖？鳥谷毫不猶豫點名大谷

被問到誰最可能成為球隊的精神支柱時，鳥谷的答案相當明確——「我想，還是會是大谷翔平吧。就像上屆那句『不要再憧憬了』一樣，在這個舞台上，對手也都很清楚他的存在與影響力。」他認為，大谷不只是戰力核心，更是全隊心理層面的定錨者，在國際賽這樣的高壓舞台上尤其重要。

8名投手先行亮相　MLB＋NPB混合編制

此次先行公布的8名投手如下：

MLB球員

菊池雄星（天使）

松井裕樹（教士）

大谷翔平（道奇）

NPB球員

伊藤大海（日本火腿）

平良海馬（西武）

大勢（巨人）

石井大智（阪神）

種市篤暉（羅德）

井端監督也說明，之所以先公布投手，與提前適應MLB用球有關，完整名單預計將在明年1月中旬左右逐步敲定。

▲在各國明星傾巢而出的情況下，宮本慎也甚至認為大谷翔平能讓日本隊的奪冠機率直接從25％翻倍到50％。（圖／美聯社／達志影像）
▲井端監督也說明，之所以先公布投手，與提前適應MLB用球有關，完整名單預計將在明年1月中旬左右逐步敲定。（圖／美聯社／達志影像）
