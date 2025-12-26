我是廣告 請繼續往下閱讀

▲葉珂說「中國人不過洋節」，但家中卻放置聖誕樹，打臉自己。（圖／微博＠網紅圈的猹）

▲葉珂去年和黃曉明（如圖）交往，今年初為他生下1女。（圖／微博@黃曉明）

中國33歲女網紅葉珂去年9月與男星黃曉明高調認愛，結果才過了約半年時間，雙方就分手了。葉珂為黃曉明未婚生下1女，卻未換來名分，只能復出繼續當直播網紅；而她昨（25）日開直播時的發言，再度引起爭議。葉珂說自己聖誕節隨便過過就好，因為「中國人不過洋節」，但她自己後方卻擺著一棵精美聖誕樹，被網友砲轟虛偽、做作，關鍵字更衝上微博熱搜。葉珂據傳在今年2月就低調在上海生下女兒，但由於她與黃曉明已經分手，雙方並沒有住在一起，小孩交給黃曉明的父母照顧。葉珂產後3個月也正式回歸直播帶貨的行列，不少網友批評葉珂很做作，因為她嘴上說自己不過聖誕節，。葉珂昨晚也特地換上應景的紅裙，顯然就是想營造聖誕氛圍，卻拿「中國人不過洋節」來說嘴，言行不一，被網友開酸，「她說話沒腦」、「那妳搞一棵聖誕樹幹嘛」、「說這話都不覺得打臉嗎？」其實葉珂並非首次因說錯話引發爭議，去年她開直播時，聊到自己和好友去KTV，葉珂自以為幽默地說：「我們都唱伍佰那些什麼什麼那起又落，那些猥瑣的歌，還有張惠妹（的歌），我根本唱不上去，還唱了〈今天你要嫁給我〉之類很丟人的曲目。」她形容伍佰的歌曲猥瑣，又說陶喆和蔡依林的〈今天你要嫁給我〉是丟人曲目，得罪一大票粉絲，讓葉珂事後也出面道歉，並在去年11月宣布全面退網。不過不到1年時間，葉珂今年7月就正式復出，靠著與黃曉明之間的話題，還是有上百萬粉絲忍不住點進去觀看她的直播，熱度至今依舊不減。