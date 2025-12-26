過比輸球結果更引發熱議的是雷霆小前鋒盧．多特（Lu Dort）在防守端對維克多．溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的激烈肢體動作，賽後在社群平台掀起大量爭議聲浪。

奧克拉荷馬雷霆在NBA美國職籃（National Basketball Association）聖誕大戰於主場不敵聖安東尼奧馬刺，本季三度對戰全敗。不比賽過程中，多特在一次籃板卡位時與溫班亞瑪發生劇烈碰撞，法國長人隨即倒地並一度抓住左腿，畫面令人捏把冷汗。由於溫班亞瑪仍在左小腿拉傷的上場時間限制中，這次衝撞被不少球迷質疑已超出合理防守範圍。溫班亞瑪此役仍展現高度影響力，在受限出賽時間下繳出19分、11籃板、2助攻、1抄截與1阻攻，投籃命中率50%，三分球3投2中，成為馬刺能夠再度壓制雷霆的關鍵支柱。該次防守畫面在網路上迅速流傳，多名球迷質疑多特長期存在「過度冒險」的防守習慣，甚至直指其行為有刻意傷人的疑慮。有球迷留言表示「聯盟沒有他會更安全」，也有人認為他的防守已比聯盟其他強硬型防守者更具爭議性。事實上，這並非多特首次在對戰馬刺時成為焦點。前一次雙方交手、馬刺以130：110取勝的比賽中，他也曾因跳投防守時疑似伸腳過度，讓溫班亞瑪與迪亞倫．福克斯（De’Aaron Fox）差點失衡倒地，再度引發討論。必須指出的是，溫班亞瑪在比賽中同樣展現強烈對抗性，包含防守時的拉扯與卡位。多數輿論認為，「合理的比賽身體性」與「可能導致嚴重傷勢的針對性動作」之間仍有清楚界線，這正是本次爭議的核心。雷霆與馬刺逐漸形成西區新世代對抗組合，競爭張力勢必升高，但外界也呼籲聯盟應留意是否有需要進一步檢視相關動作，以確保球員安全不被犧牲在對抗強度之下。戰績方面，馬刺贏球後拉出8連勝，戰績提升至23勝7敗，暫居西區第2；雷霆則因連續不敵馬刺，戰績來到26勝5敗，仍排名西區榜首。接下來，馬刺將於週六主場迎戰猶他爵士隊（Utah Jazz），雷霆則於週日回到主場對上費城76人隊（Philadelphia 76ers）。在場上對抗與場外輿論雙重壓力下，雷霆與多特的防守尺度，勢必持續受到關注。