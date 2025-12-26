創作型歌手王ADEN近日在校園演唱會上，因不滿一名女學生上台跳舞搶風采，自己蹲在台上生悶氣，遭到炎上；事件爆發後，王ADEN知名度意外提升，過往事蹟也被挖出。有網友發現他的歌曲〈雙重人格〉是寫給只見一次面，剛認識的女生，不少網友都覺得他這種行為很像在騷擾對方，狠酸：「整個有夠噁」、「是不是有才華就可以為所欲為？」
王ADEN寫歌搭訕可愛女生 自戀拍片反挨轟噁心
王ADEN去年9月在IG分享過〈雙重人格〉的創作過程，他說自己在片場認識一名很可愛的女生，兩人當天很聊得來，就交換了彼此IG，結果回家後那個女生都沒傳訊息給他，讓他很猶豫自己要不要主動聯繫對方，猶豫到好像生出雙重人格，於是他決定寫歌抒發這種情緒。
寫完後王ADEN直接傳訊息約女生見面，想當面唱歌給她聽，似乎對自己的創作及魅力很有自信。該支影片隨著王ADEN校唱翻車事件後，再度被網友挖出，放上Threads討論。不少人都覺得王ADEN追求的舉動讓人感到不適，紛紛留言：「是不是有才華就可以為所欲為？」、「感覺得出來她很自戀」、「有些人暈船就是這樣，小劇場炸裂、自我感動還好棒棒。」
甚至有人忍不住怒轟王ADEN，「只是在片場工作遇到就寫情歌給人家，超像噁男的欸，女生確定有喜歡？」、「如果有個男的因為我沒主動訊息他，而拍了有我帳號版面的影片公開發佈，還寫了一首歌說要送給我，我真的會去報警」、「回去沒聊天就是對你沒興趣，然後自我感動寫一首歌給女生，整個就有夠噁！」不過也有人替王ADEN緩頰，認為噁不噁心只有當事人有資格批評。
王ADEN「無法大跳」發脾氣！跨年工作慘被取消
而這首〈雙重人格〉正是王ADEN當天在校園演唱會上準備「大跳」的歌曲，怎知女學生衝上台跳舞，搶走他的風采，讓他當場跳不下去；事後王ADEN更拍影片說自己確實有受到影響，但要粉絲不要去怪女學生，此言一出，立刻造成反效果，女學生遭到網暴，承受極大壓力，還出面跟王ADEN道歉。王ADEN也因此被質疑是在公審女學生，台北、宜蘭的跨年演唱會工作都被取消。
王ADEN「無法大跳」發脾氣！跨年工作慘被取消
