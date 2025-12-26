我是廣告 請繼續往下閱讀

名人堂成員一致致敬：看他打球是種榮幸

在剛結束的NBA美國職籃（National Basketball Association）聖誕大戰中，丹佛金塊當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）狂砍歷史級的56 分、16 籃板、15 助攻超級大三元。事實上，近日活塞傳奇名宿「微笑刺客」托馬斯（Isiah Thomas）就曾對約基奇的傳球功力給出極高評價。托馬斯甚至直言，約基奇的傳球能力可能已經超越了傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）。身為NBA歷史上最偉大的控衛之一，托馬斯在《NBC Sports》的節目中對約基奇的傳球技巧給予了近乎崇拜的評價。他回憶道，起初他認為沒人能超越魔術強森，但隨著觀察約基奇的時間越久，他的想法改變了。「他傳球的方式就像魔術強森一樣精準，但他的手感更柔和，時機也掌握得恰到好處。」托馬斯特別提到約基奇在低位的不看人傳球，認為其精準度甚至超越了當年的魔術強森：「他可以在低位持球，然後不看人直接把球甩到底角，球正好準確落入隊友手中。」托馬斯進一步分析，約基奇雖有7呎的身高，但他的「靈魂」卻是一位頂尖的控球後衛：「大多數中鋒不會在三分線頂弧控球，但約基奇在那裡卻如魚得水。他實際上是一位有著6呎1吋控衛靈魂的7呎長人。」這份讚譽並非空穴來風。在剛剛落幕的聖誕大戰中，約基奇率領金塊力克明尼蘇達灰狼，並繳出了56 分、16 籃板、15 助攻這前無古人的數據，還外加2記阻攻。這是NBA成立79年以來，歷史首位達成「55＋15＋15」壯舉的球員。此外，約基奇在比賽進入延長賽後展現了極致的宰制力。他在延長賽個人獨拿18分，打破了由柯瑞（Stephen Curry）保持的NBA史上單節延長賽最高得分紀錄。整場比賽約基奇的真實命中率高達90%，展現了恐怖的得分效率與組織能力。除了托馬斯的驚人評論外，名人堂球星巴克利（Charles Barkley）也在賽後感性表示：「看這個傢伙打球，是一種榮幸與特權。」這場與灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）的對決，被媒體譽為現代版的「喬丹對決歐拉朱萬」，更讓約基奇在聖誕大戰的歷史地位直逼「大 O」羅伯森（Oscar Robertson）。隨著約基奇不斷刷新人類對「全能球員」的想像，關於「誰才是史上最強助攻王」的討論已經不能少了約基奇的名字。