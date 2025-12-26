我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李聖傑（右）邀請恩師鮑比達（左）擔任演唱會嘉賓。（圖／記者林柏年攝）

▲▼李聖傑演唱會服裝也很用心。（圖／記者林柏年攝）

「情歌之王」李聖傑（Sam Lee）出道26年終於圓夢攻蛋，今（26）日晚間在台北小巨蛋舉行《One Day 直到那一天》演唱會。李聖傑在台上感性噴發，特別演唱由已故音樂人屠穎編曲的經典神作〈擦肩而過〉，向屠穎致敬。此外，他更邀請到音樂生涯最重要的貴人「亞洲流行音樂教父」鮑比達站台，兩人合體演繹〈新不了情〉，對李聖傑來說意義非凡。李聖傑小巨蛋演唱會原本只打算開一場，怎料27日場次的門票開賣就被秒殺，因此加場26日，2場演出門票都被售罄，吸引2萬歌迷進場朝聖。今晚他演唱招牌歌曲〈擦肩而過〉時，也憶起編曲人屠穎，感謝他當年的創作，「」這一刻也讓現場不少歌迷紅了眼眶。談到音樂路上的貴人，李聖傑特別向觀眾介紹第一張專輯的製作人鮑比達。他身為「亞洲流行音樂教父」，與李聖傑有著深厚的師徒情誼，這次特別擔任李聖傑演唱會的固定嘉賓，對李聖傑而言意義非凡。兩人同台不僅是音樂上的碰撞，更象徵著李聖傑對音樂初心的回望，將演唱會的藝術層次推向高峰。李聖傑巡演回到主場台北站，在舞台設計上也玩起創意，將S型延伸舞台取名為自己的英文名字「Sam」。他開心地說，站在舞台上就像被鐵粉緊緊「抱住」。現場除了台灣粉絲，更有來自星馬、香港、美國等地的歌迷跨海朝聖，李聖傑感動地向大家表白：「你們真的太厲害了！」而昨日才剛過聖誕節，李聖傑今晚也應景選唱〈Last Christmas〉，笑稱自己的名字有「聖」字，現在不唱更待何時。當熟悉的旋律一響起時，全場瞬間回到共同的青春記憶，將小巨蛋氣氛炒到最高點。