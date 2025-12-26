我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李聖傑在小巨蛋開唱，熱情與粉絲互動。（圖／記者林柏年攝）

▲李聖傑（右）與鮑比達（左）有濃厚師徒情誼。（圖／記者林柏年攝）

▲李聖傑今日連換多套服裝，準備很用心，但胸肌還沒見客。（圖／記者林柏年攝）

出道26年的「情歌之王」李聖傑（Sam），今（26）日首度站上台北小巨蛋開唱，不但邀請恩師「亞洲音樂教父」鮑比達同台合體，還回憶自己當年為了出道，接受長達2年魔鬼訓練的故事。當時李聖傑說自己天天被恩師盯著修正細節，甚至把鮑比達逼得笑說錄到快要破產，成為演唱會上最感動、也最讓人會心一笑的橋段。李聖傑《One Day 直到那一天》演唱會今日湧進大批歌迷，舞台燈光一亮，李聖傑連續帶來多首經典情歌，心情明顯很激動。他一度停下來整理情緒，坦言等了很久才迎來這一刻，並對台下粉絲吐露心聲：「走了26年，我走到了小巨蛋。」而李聖傑也找來恩師鮑比達當演唱會嘉賓，兩人合唱李聖傑的第一首歌〈心口〉，全場氣氛瞬間被拉回到李聖傑出道初期。李聖傑回憶，他在1997年簽給老師後，整整花了2年時間練唱才得以出道，就像韓國現在的練習生一樣，不停被要求重唱，每天都在被修正缺點，也在過程中打下扎實基礎。鮑比達則忍不住吐槽他，當年第一個音怎麼唱都不對，為了把李聖傑練到最好，他們在錄音室來回調整了2個星期，讓鮑比達笑虧：「錄音室很貴，我快破產了。」李聖傑也幽默反問他，那如今26年過去了，自己今晚〈心口〉的第一個音有準嗎？結果李聖傑連問2次，鮑比達都笑而不答，讓台下粉絲全笑翻。兩人除了〈心口〉還演唱了經典老歌〈新不了情〉，鮑比達也在演唱會上感性地對李聖傑說：「我今天真的很感動，25年前（應指26年）Sam是我的學生，25年後我是他的嘉賓，我為你快樂。」而李聖傑今天在跟粉絲聊天時，也透露自己希望把最好的一面獻給大家，所以這段時間拚命健身，終於練出胸肌，但他害羞不敢露，只笑說：「我練2個月了，希望待會有機會（表現）。」