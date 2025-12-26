52歲「情歌之王」李聖傑今（26）日晚間在台北小巨蛋開唱，破萬粉絲湧入朝聖，陪他圓夢攻蛋。而李聖傑過去參加節目《百萬大歌星》時，曾被一名瘋狂女粉絲亂入，衝上台跟他手牽手，這段畫面近日再度引發網友討論；李聖傑當時不僅沒推開對方，還淡定把歌唱完，親民態度讓其他粉絲狂讚：「李聖傑情緒管理好好」。
李聖傑唱歌被粉絲亂入 緊緊牽手他也沒甩開
李聖傑過去參加過哈林（庾澄慶）主持的節目《百萬大歌星》，當時正在進行猜歌詞挑戰，李聖傑演唱自己的主題曲〈最近〉，結果唱到一半，一名身穿粉色上衣的女粉絲就衝上台，直接拉住李聖傑的手一起搖擺。
李聖傑當時沒推開對方，還是淡定地繼續把歌唱完，哈林隨後也請女粉絲回到自己的位置上，但她似乎有點不甘心，直到最後李聖傑給她一個擁抱，女粉絲這才離開舞台。這段荒謬畫面被節目完整播出，時隔多年再度引起粉絲討論。
李聖傑紳士態度被讚爆：情緒管理好好
一名網友在Threads分享該片段，笑說：「剛剛看到這個快笑死，瘋狂粉絲甚至還狂聞李聖傑，李聖傑好尷尬，超好笑！這是誰的追星狀態啊」，其他網友看了也紛紛留言，「到底為什麼要把李聖傑當成貓咪在吸啦」、「看她直接上去，現場竟然沒有喊卡」、「直接把頭埋進人家肩窩欸…男生也要好好保護自己」、「李聖傑情緒管理好好，嚇到還是保持紳士微笑」。
另外也有網友拿李聖傑的案例對比近日翻車的歌手王ADEN，因王ADEN日前在校園演唱會上表演時，一名女學生衝上台跳舞，王ADEN不滿自己被搶走風采，竟然當場蹲在角落不唱了，導致女學生一度遭王ADEN的粉絲網暴，還要出面道歉。王ADEN事後也因此事被炎上，丟失宜蘭、台北跨年演唱會工作。顯然在風度方面，他還要跟大前輩李聖傑多學學。
來源：Threads、台視YouTube
我是廣告 請繼續往下閱讀
李聖傑過去參加過哈林（庾澄慶）主持的節目《百萬大歌星》，當時正在進行猜歌詞挑戰，李聖傑演唱自己的主題曲〈最近〉，結果唱到一半，一名身穿粉色上衣的女粉絲就衝上台，直接拉住李聖傑的手一起搖擺。
李聖傑當時沒推開對方，還是淡定地繼續把歌唱完，哈林隨後也請女粉絲回到自己的位置上，但她似乎有點不甘心，直到最後李聖傑給她一個擁抱，女粉絲這才離開舞台。這段荒謬畫面被節目完整播出，時隔多年再度引起粉絲討論。
一名網友在Threads分享該片段，笑說：「剛剛看到這個快笑死，瘋狂粉絲甚至還狂聞李聖傑，李聖傑好尷尬，超好笑！這是誰的追星狀態啊」，其他網友看了也紛紛留言，「到底為什麼要把李聖傑當成貓咪在吸啦」、「看她直接上去，現場竟然沒有喊卡」、「直接把頭埋進人家肩窩欸…男生也要好好保護自己」、「李聖傑情緒管理好好，嚇到還是保持紳士微笑」。
另外也有網友拿李聖傑的案例對比近日翻車的歌手王ADEN，因王ADEN日前在校園演唱會上表演時，一名女學生衝上台跳舞，王ADEN不滿自己被搶走風采，竟然當場蹲在角落不唱了，導致女學生一度遭王ADEN的粉絲網暴，還要出面道歉。王ADEN事後也因此事被炎上，丟失宜蘭、台北跨年演唱會工作。顯然在風度方面，他還要跟大前輩李聖傑多學學。
來源：Threads、台視YouTube