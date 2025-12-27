我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》為您準備今（27）日娛樂搶先看：朱孝天和F4合體失敗撕破臉，多次開嗆阿信、成員，引起巨大爭議，事後他雖已經發文道歉，不過有律師指出，若是朱孝天爆料內容不實，最慘可能會被行政拘留；回顧F4因為朱孝天而合體失敗，過往5566也曾因為王少偉合體失敗，巡演取消慘虧百萬以上，不過他為人低調，且私下和團員關係依舊良好，和朱孝天開砲F4形成鮮明對比；網紅鍾明軒日前前往歐洲旅遊，購買精品時因為店員失誤將他的國籍打成「中國」，導致他慘虧萬元稅額，讓他呼籲「一定要檢查店員沒有輸入錯誤才能離開店家」。朱孝天和F4合體失敗撕破臉，多次開嗆阿信、成員，甚至在粉絲群組稱他們假唱、勾結黃牛等黑料，引起巨大爭議，事後他雖已經發文道歉，不過仍被中國律師劉凱指出，朱孝天在網路平常上爆料內容，恐會影響公司的名譽，若是他的爆料不實，最慘可能會被行政拘留。回顧F4因為朱孝天而合體失敗，過往5566也曾因為王少偉合體失敗，巡演取消慘虧百萬以上，引起許多爭議。不過他為人低調，且私下和團員關係依舊良好，和朱孝天開砲F4形成鮮明對比。網紅鍾明軒日前前往歐洲旅遊，購買精品時因為店員失誤將他的國籍打成「中國」，導致他到機場時因為收據資訊錯誤無法退款，慘虧萬元稅額，因此他呼籲所有觀眾「一定要檢查店員沒有輸入錯誤才能離開店家」。