▲陳芳語（如圖）替補王ADEN登上宜蘭跨年演出。她在2012年發行個人首張專輯《Kimberley》，並憑著專輯主打〈愛你〉爆紅，在 YouTube 點閱率突破1.2億次。（圖／宜蘭市公所臉書）

創作歌手王ADEN近日受邀到校園演出時，一名女學生誤闖舞台熱舞，他當下蹲下並露出不悅表情，影片曝光後引發網友撻伐，輿論持續延燒，而王ADEN原定2026年台北、宜蘭跨年都遭取消演出。今（27）日宜蘭市政府也宣布，找來以歌曲〈愛你〉在YouTube 上累積1.2億點擊的陳芳語（Kimberley）救火，消息一出讓粉絲相當興奮，直呼：「比王ADEN好多了！」王ADEN近來陷入爭議，繼台北跨年取消他的演出後，宜蘭市公所日前也發出公告，「基於維持活動安全及演出秩序的至上考量，同時為避免模糊跨年晚會活動主軸，原定王ADEN於宜蘭市跨年晚會之演出，宜蘭市公所將協請廠商安排其他節目內容替代」，而今日宜蘭市公所正式宣布：「晚會原定王ADEN演出部分，本所已洽請廠商安排邀請陳芳語演出。」宜蘭跨年晚會卡司調整，市政府昨日在官方臉書上PO出藝人剪影，寫道「你們希望她/他是誰？」引來許多網友猜測，留言點名陳忻玥、艾薇、閻奕格等等。今官方正式公布遞補卡司，原本王ADEN的演出時段改由陳芳語代替。陳芳語參與《超級星光大道》等歌唱選秀節目嶄露頭角，2012年發行個人首張專輯《Kimberley》，並憑著專輯主打〈愛你〉爆紅，在 YouTube 點閱率突破1.2億次，陸續發行〈分手說愛你〉、〈玻璃心〉等作品，高亢嗓音讓人印象深刻。陳芳語除了多次站上跨年舞台演出，她也是各大商演、尾牙的熱門人選。