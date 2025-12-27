我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林心如親自為霍建華做滷豬腳慶生。（圖／林心如IG@loveruby_official）

藝人夫妻檔林心如、霍建華結婚9年多，育有女兒小海豚，一家三口非常甜蜜幸福。而昨（26）日，霍建華迎來46歲生日，林心如也為老公慶生，還在社群偷放閃，PO出親手滷的豬腳跟插著問號的雪寶造型生日蛋糕，寫下：「Happy birthday，平安喜樂」，不管是照片內，還是貼文中，都藏了滿滿愛心，就算沒有合照也把大家甜翻。林心如在昨日老公霍建華生日當天，於社群PO出一盤親手滷的豬腳，旁邊還有一瓶酒，以及雪寶造型生日蛋糕，照片邊框還特地用兩顆翅膀愛心的造型，似乎是在暗示跟老公的兩人世界。貼文中，林心如為霍建華獻上祝福，「Happy birthday，平安喜樂」，並接連放上蛋糕、花、愛心，以及笑臉愛心的貼圖，就算沒有合照，也感覺得出兩人的甜蜜。49歲的林心如在2016年7月時，與小她4歲的霍建華於峇里島舉行浪漫婚禮，隔年就在醫院生下女兒小海豚。雖然夫妻倆鮮少同框放閃，但2021年林心如監製、主演的Netflix影集《華燈初上》有找來霍建華客串，他也用行動展現對老婆的力挺。而在之前夫妻倆低調參加許瑋甯與邱澤的婚禮後，林心如曾在6年前登上《幸福三重奏》的片段，也被網友挖出。林心如到陳意涵、許富翔夫妻家中作客，聽到陳意涵嘴甜說，能嫁給許富翔是最幸福的事，她誇，「哇妳好會說話哦！」下一秒現學現賣，對著鏡頭高喊，「嫁給霍建華是我這輩子最幸福的事了！」突然的放閃讓粉絲都超驚喜。而一向低調的霍建華，也曾在節目上聊到，認識林心如時就有感覺，但因為是很好的朋友，不想破壞友誼，這一等就是10年，被主持人魯豫問為什麼一定會破壞友誼？霍建華說，「因為我沒把握，最沒把握就是這種事情」，魯豫掩面大喊，「天吶，我一定不能碰到這樣一個男的」，不只讓大家笑翻，也見證了兩人從友情昇華到愛情的甜蜜。