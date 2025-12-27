我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿信把菜市場搬進LaLaport，以生鮮超市為主題販賣、蔬菜玩偶，超級可愛。（圖／記者李欣恬攝影）

▲現在Lalaport展出的STAYREAL公園，裡面有主題巨型胡蘿蔔公仔，超級萌。（圖／記者李欣恬攝影）

五月天演唱會熱鬧開唱，台中市各處有超多週邊景點。其中主唱阿信擔任主理人的潮牌STAYREAL，在台中Lalaport打造一座帶有色彩繽紛的「STAYREAL PARK」，現場不僅有超吸睛的巨型橘色蘿蔔坐鎮，還打造了宛如生鮮超市般的蔬菜玩偶區與巨型扭蛋機。如果看完演唱會有時間，這裡絕對是五迷們溫暖又好拍的最佳精神補給站。走進展區，映入眼簾的是充滿美式工業風的亮黃色貨櫃牆，上面寫著大大的標語「NO FUTURE WITHOUT A PAST」，十足的搖滾態度。但轉個身畫風突變，一顆有著呆萌大眼的巨型橘色蘿蔔公仔矗立在綠色草皮上，頭頂著巨大的綠葉，讓人感覺誤闖了巨人國的蔬菜園，小朋友站在它旁邊拍照會瞬間變迷你，是場內最受歡迎的合照點之一。這次展覽最特別的，莫過於以「MOJO FAMILY」為主題的周邊販售區。現場擺放了多個木製貨架，將一個個可愛的蔬菜、水果造型絨毛玩偶像賣菜一樣裝在籃子裡。牆上還詳細介紹了這些「來自奇幻星球的可愛生物」，像是紅蘿蔔、茄子等造型玩偶，呆萌表情讓人看了超療癒。配合聖誕檔期，現場的聖誕樹上也掛滿了這些小生物的吊飾，充滿濃濃的節慶溫馨感。今（27）日晚間在台中洲際棒球場即將登場的《回到那一天》演唱會，舞台設計接連獲得French Design Awards、TITAN Innovation Award、A’ Design Award獎項。延續今年在台北大巨蛋首秀的爆棚口碑，台中場將原汁原味呈現這套備受讚譽的視覺特效。最受粉絲津津樂道的裸視3D技術，將讓五月天成員彷彿打破螢幕框架、帥氣出鏡，營造出宛如伸手就能觸摸到的沈浸式體驗。此外，串場電影《兄弟萬歲》以笑中帶淚的劇情貫穿全場，帶領歌迷打開音樂的任意門，細數25年來與五月天共度的點滴，如同五月天與歌迷許下一起唱到80歲的承諾，邀請所有樂迷在台中洲際棒球場，一起活在最感動的那一天。現在粉絲已陸續依序安檢排隊進場，場外也有五月天團員賽車主題的公仔供拍照。今日台中天氣晴朗，下午就有不少粉絲已經先到洲際棒球場周邊野餐，準備好「回到那一天」。