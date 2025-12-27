今年8月《米其林指南》大獎典禮上公佈，夏永岩獲得「年度年輕主廚」，因首次非fine dining（精緻餐飲）大廚，而是價格平實的必比登餐廳的廚師拿到，引起現場人士一片討論。事實上，「永筵小館」在高雄早就是家喻戶曉的超難訂位中餐廳，前身「雲來坊」同樣也是必比登推介。而多數人不知道的是，夏永岩是餐飲科班出身，在26歲那年因為父親離世，他「被逼迫」成為餐廳主廚，5年後的31歲今年，他以「永筵小館」一舉拿下米其林兩項大獎。
近日因為網路上廣告推播，美食圈又再次看到「永筵小館」的主廚夏永岩的身影，他靦腆不多話，今年僅31歲，讓人看不出他有何深厚的廚藝工夫底子。也許就像「永筵小館」的外場Swee姐、即夏永岩的媽媽所說的：「我們的菜哪有什麼特別美味的訣竅？你要我說，我會跟你講『來吃！吃過就知道了』。」
但是想吃到「永筵小館」可不容易，因為訂位相當困難，幾乎每個月都是滿單，究竟「永筵小館」有哪些魅力？我們先攤開菜單，細看每道菜色落在200～500元，相當平實，且幾乎沒有大菜，包含滑蛋蝦仁、冰糖元蹄、宮保雞丁、紅燒魚等家常菜。而《NOWNEWS》記者也因為朋友邀約，而吃過幾次「永筵小館」，覺得這裡的菜色雖然是家常菜，卻能道道都做到很夠味，選材、熟度、調味幾乎都能拿捏得宜。
蝦仁滑蛋是招牌菜 ，強調使用現剝蝦隻 「炒茭白筍」堅持手工切絲
以「滑蛋蝦仁」來說，強調蝦子現剝，不用現成蝦仁，再搭上熟度恰到好處的蓬鬆滑蛋，吃過的人都表示難忘。「冰糖元蹄」也有剛好的肥瘦比例，皮還略帶點Q度，吃起來醬味不過濃，還透著新鮮豬肉的香甜。
「炒茭白筍」更是獨有菜色，坊間多見用綠竹筍製作的炒筍絲，這裡卻用茭白筍，採手工切絲，還特地要汆過高湯，吃起來爽脆帶嫩，又有十足鮮甜。
「永筵小館」前身為「雲來坊」 早是必比登名店
外縣市民眾應該不曉得，「永筵小館」其前身為「雲來坊家鄉小館」，早就曾連續兩年獲《米其林指南》必比登推介肯定，2024年更名後搬到現址，改名後同樣又再獲得必比登推介。
「雲來坊」當時在2024年3月暫停營業，後來同年6月在成功路現址另起爐灶，更名為「永筵小館」，「永筵」兩字來自於主廚姓名，更有一層意義：「天下無不散的筵席，在此筵席永不散。」
夏永岩在廚房常與父親有摩擦 因菜色看法不一
因為父親生病的關係，夏永岩很早就與父親一同擔任當時「雲來坊」的主廚，兩人在廚房也常有摩擦，高雄餐旅大學中餐系畢業的夏永岩認為自己科班出身，在學校向老師們學的是紮紮實實的功夫與配方，他覺得父親的手藝是自己摸索的，於是兩人有各自不同的意見，像是就曾經為了紅燒魚的熟度而爭吵，夏永岩喜歡炸到魚的外身要炸到夠酥脆，裹上醬汁維持外酥內嫩口感，但父親則喜歡從裡到外都嫩。
「永筵小館」一大特色 Swee姐會建議客人刪菜色
「永筵小館」的東西好吃，幕後功臣也包含夏永岩的母親Swee姐，她親自採購、嚴選各式食材，把關第一道手續。她還會嚴謹地「控場」，外場14桌客席的顧客進場用餐時間皆在她掌握中，再加上她點菜時也會跟顧客「囉唆又耐心叮嚀」，不時給予意見希望顧客刪菜色，讓廚房不會在同時間忙到不可開交。
Swee姐解釋：「我希望顧客點的菜有燉的、有煮的、有快炒的，這樣廚房就可以同時有不同爐灶、不同人員處理各道菜。當然也希望顧客能夠來到我這裡『好好地吃一桌好菜』！」
「永筵小館」很難訂、明年1月前已滿 老饕透露撇步
夏永岩曾經在米其林頒獎典禮受訪時回答「認為什麼樣的菜才是美食？」他表示：「吃起來舒服」，而「永筵小館」的菜，就是會讓人吃完覺得舒舒服服、沒有負擔的家常菜，不浮誇，卻有讓人難忘的獨有韻味。
「永筵小館」真的不好訂，因此許多老顧客會在吃完之後，又再下訂下個月的時間，等於每個月都來吃。而《NOWNEWS》記者也實際上訂位平台查詢，1月底前都已訂滿。不過有識途老馬透露，可以經常上訂位平台搜尋，不定時會有座位釋出，且中午時段相當有機會。
🟡夏永岩個人資歷
學歷：高雄餐旅大學中餐廚藝系。
背景：從小在父親的餐館「雲來坊」廚房耳濡目染，學習刀工與火候。
得獎：2025年榮獲《米其林指南》「年輕主廚獎」。
現職：「永筵小館」主廚
🟡「永筵小館」相關資訊：
地址：高雄市前金區成功一路526號
電話：0966-205-757（訂位與餐廳資訊不建議打電話）
訂位平台：inline
我是廣告 請繼續往下閱讀
但是想吃到「永筵小館」可不容易，因為訂位相當困難，幾乎每個月都是滿單，究竟「永筵小館」有哪些魅力？我們先攤開菜單，細看每道菜色落在200～500元，相當平實，且幾乎沒有大菜，包含滑蛋蝦仁、冰糖元蹄、宮保雞丁、紅燒魚等家常菜。而《NOWNEWS》記者也因為朋友邀約，而吃過幾次「永筵小館」，覺得這裡的菜色雖然是家常菜，卻能道道都做到很夠味，選材、熟度、調味幾乎都能拿捏得宜。
以「滑蛋蝦仁」來說，強調蝦子現剝，不用現成蝦仁，再搭上熟度恰到好處的蓬鬆滑蛋，吃過的人都表示難忘。「冰糖元蹄」也有剛好的肥瘦比例，皮還略帶點Q度，吃起來醬味不過濃，還透著新鮮豬肉的香甜。
外縣市民眾應該不曉得，「永筵小館」其前身為「雲來坊家鄉小館」，早就曾連續兩年獲《米其林指南》必比登推介肯定，2024年更名後搬到現址，改名後同樣又再獲得必比登推介。
「雲來坊」當時在2024年3月暫停營業，後來同年6月在成功路現址另起爐灶，更名為「永筵小館」，「永筵」兩字來自於主廚姓名，更有一層意義：「天下無不散的筵席，在此筵席永不散。」
因為父親生病的關係，夏永岩很早就與父親一同擔任當時「雲來坊」的主廚，兩人在廚房也常有摩擦，高雄餐旅大學中餐系畢業的夏永岩認為自己科班出身，在學校向老師們學的是紮紮實實的功夫與配方，他覺得父親的手藝是自己摸索的，於是兩人有各自不同的意見，像是就曾經為了紅燒魚的熟度而爭吵，夏永岩喜歡炸到魚的外身要炸到夠酥脆，裹上醬汁維持外酥內嫩口感，但父親則喜歡從裡到外都嫩。
「永筵小館」的東西好吃，幕後功臣也包含夏永岩的母親Swee姐，她親自採購、嚴選各式食材，把關第一道手續。她還會嚴謹地「控場」，外場14桌客席的顧客進場用餐時間皆在她掌握中，再加上她點菜時也會跟顧客「囉唆又耐心叮嚀」，不時給予意見希望顧客刪菜色，讓廚房不會在同時間忙到不可開交。
Swee姐解釋：「我希望顧客點的菜有燉的、有煮的、有快炒的，這樣廚房就可以同時有不同爐灶、不同人員處理各道菜。當然也希望顧客能夠來到我這裡『好好地吃一桌好菜』！」
「永筵小館」很難訂、明年1月前已滿 老饕透露撇步
夏永岩曾經在米其林頒獎典禮受訪時回答「認為什麼樣的菜才是美食？」他表示：「吃起來舒服」，而「永筵小館」的菜，就是會讓人吃完覺得舒舒服服、沒有負擔的家常菜，不浮誇，卻有讓人難忘的獨有韻味。
「永筵小館」真的不好訂，因此許多老顧客會在吃完之後，又再下訂下個月的時間，等於每個月都來吃。而《NOWNEWS》記者也實際上訂位平台查詢，1月底前都已訂滿。不過有識途老馬透露，可以經常上訂位平台搜尋，不定時會有座位釋出，且中午時段相當有機會。
🟡夏永岩個人資歷
學歷：高雄餐旅大學中餐廚藝系。
背景：從小在父親的餐館「雲來坊」廚房耳濡目染，學習刀工與火候。
得獎：2025年榮獲《米其林指南》「年輕主廚獎」。
現職：「永筵小館」主廚
🟡「永筵小館」相關資訊：
地址：高雄市前金區成功一路526號
電話：0966-205-757（訂位與餐廳資訊不建議打電話）
訂位平台：inline