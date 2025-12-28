我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歐陽菲菲演唱《阿信》在台灣首度播映時的片尾曲〈感恩的心〉，不僅紅遍全台，也成為她後期最重要的代表作。（圖／NOWnews新聞中心）

▲《阿信》在日本創下NHK晨間劇的最高收視紀錄，乙羽信子（左起）、小林綾子、田中裕子分飾女主角的3個不同階段，在台灣播映也拿下收視冠軍。（圖／摘自IMDb）

日劇經典《阿信》雖然早在1983年已在當地創下62.9%的最高收視，卻直到1994年初日劇在台解禁，才終於在中視播出。台灣播映版主題曲曾引起兩位旅日天后翁倩玉和歐陽菲菲的角力，最後前者演唱片頭曲〈永遠相信〉、後者唱片尾曲〈感恩的心〉，而翁倩玉之前曾唱過《阿信》在香港播映時的粵語主題曲〈信〉，爸爸翁炳榮又曾是電視界大老、當過中視高層，別具意義。當年中視尋找《阿信》最完美的國語主題曲，還曾經讓唱片業兩大龍頭飛碟與滾石再度比稿競爭，前者請出歐陽菲菲演唱〈感恩的心〉，後者則由翁倩玉演唱〈永遠相信〉，兩首歌一個當片尾、一個當片頭，看起來是皆大歡喜。可是仔細再分析，就發現翁倩玉稍佔上風，因為台灣劇集的片頭曲被重視程度大都超過片尾曲，而翁倩玉更成為華人區包辦不同語種《阿信》主題曲的第一人。最剛開始，《阿信》在每週五晚間的9點半播出，立刻登上收視冠軍，因為好評不斷，中視改調到晚間的8點檔黃金時段，成了首齣登上台灣黃金檔的日劇，收視繼續打敗另外兩台的節目。不過有個現象也很明顯，片尾曲〈感恩的心〉迴響遠好過〈永遠相信〉，甚至成為候選人造勢愛用、企業辦活動喜歡搭配的歌曲，幾乎是人人琅琅上口的程度。後來〈感恩的心〉作詞人陳樂融曾在受訪時透露，他在寫這首歌只看了劇情大綱、對情節僅有粗略了解，卻想到必須把主角的故事拉到與大格局的社會氣氛結合，歌曲才能感動人心，能讓更多聽眾感同身受。這首歌甚至不一定有收看劇集的人都能夠唱上一、兩句，而〈永遠相信〉雖然溫暖感人也充滿勵志意味，卻不如〈感恩的心〉可以讓社會各行各業各階層的人都動容。之後《阿信》在台灣數度重播，撇除在日本台播映維持NHK原版的襯底音樂而無演唱曲，其他頻道大致上還是會有片頭與片尾曲，曾經是片尾曲的〈感恩的心〉就被拉上來成了片頭曲，還有過李碧華演唱的台語版、楊培安翻唱國語版等不同版本，宛如《阿信》台灣版的代表歌曲，一如〈信〉永遠代表《阿信》的粵語版。