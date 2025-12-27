我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱孝天（左一）近來多次粉碎F4的合體夢，聖誕節深夜卻態度大轉彎，放低姿態為不當言論致歉。（圖／朱孝天IG）

▲朱孝天曾經剃度出家，1個多月後才還俗。（圖／NOWNEWS資料照）

朱孝天被從F4演唱會等合體計畫除名後，屢屢發表爭議言論，變成自走砲，五月天阿信、言承旭、吳建豪、周渝民及相信音樂都遭波及，他25日才發聲明為情緒失控而失言道歉。朱孝天向來忠於做自己，多年前曾經傳剃髮出家的照片給周渝民，讓周渝民嚇傻，坦言朱孝天活得太自我，「我是希望把他拉回來。」幾年前，周渝民接受陸媒專訪，形容朱孝天「活得超級自我，很不像這個圈子的人」，透露有次兩人已經2、3年沒有聯絡，朱孝天傳訊息問候他，彼此聊起近況，周渝民說，朱孝天突然傳給他剃光頭的照片，周詫異地問：「你出家啦！？」朱孝天回：「嗯！跟了個師父。」周渝民說，朱孝天隨後跟他「弘揚佛法、講話開始很玄」，讓他有些擔心，「我想說是不是該拉他一把，很怕他活得太自我了，忘了其實這個社會上有時候還是得很現實地去看」，認為隊友應該趁年輕時好好賺錢，自我的東西可以留在後面，「我是希望把他拉回來，你還是沒有離開這個圈子，你不要過得太自我，你也不能太放縱。」朱孝天2013年底低調赴泰國清邁「九塔寺」剃度修行，不過他選擇的是短期出家，時間近2個月，平時托缽化緣，過午不進食，做完晚課後便打坐和打掃寺廟環境。隔年7月，朱孝天跟著師父返台弘法，他穿著一身白衣，手持佛珠，全程參與祈福法會，媒體問及出家動機，朱孝天說覺得自己「心不靜，狀態不對」，才會遁入佛門。當時朱孝天出道13年，他說入行以來，始終認為自己是一位修行人，被問到是否找周渝民一起出家？朱孝天那時說：「其實他清心寡欲，也是可以。」