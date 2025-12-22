我是廣告 請繼續往下閱讀

▲F3言承旭（左起）、吳建豪、周渝民和五月天阿信在上海一連舉辦4場演唱會。（圖／吳建豪IG）

朱孝天被從F4巡演名單除名後，F3言承旭、吳建豪、周渝民和五月天阿信19日起在上海梅賽德斯-奔馳文化中心舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，日前周渝民強調，關於F4成員不熟的新聞都不是自己和吳建豪、言承旭所說，以及每次發生事情都會立刻收到言承旭和吳建豪的關心，一番話被聯想是在反駁朱孝天稱成員之間「9年沒聯絡、關係不怎麼樣」的言論。周渝民在演唱會上的Talking環節，曾經感性地談及F4成員之間的關係，「每一次發生事情上新聞之後，我馬上就會收到吳建豪和言承旭的關心，我覺得這種彼此間幫助的感覺，很甜，讓我很珍惜。」接著，周渝民拿起手上擦汗的毛巾，摀臉作勢哽咽、啜泣，並擦去臉上的淚水，他表示：「我只想說，如果未來就是各位，我們不管發生什麼事情，遇到問題，不要忘了我，我們好不容易又聚集起來的友誼，希望這個友誼可以長長久久。」朱孝天過去在直播中坦言，與F4中的其他3位成員確實不熟、關係也不怎麼樣，距離4人上一次聚在一起是2016年，彼此已經9年沒聯絡，且還自爆接受合體邀約的同時，自己直接退出4人的私人通訊群組，他解釋退群的原因：「你們沒有辦法明白，4個人如果分屬4個公司，或是4個人各自都有不同意見的時候，這個事情會有多複雜。」朱孝天補充說：「跟他們一起工作、唱歌、演戲很開心，但日常生活找不到點。」並澄清F4之間沒有不合，但是他一直認為人與人之間的感情，還是淡淡的就好，此外，朱孝天也坦承身為F4成員讓自己很不快樂，不過原因跟團員們沒有關係，而是他本來就不適合演藝圈。