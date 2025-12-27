我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五月天《回到那一天》演唱會巡演回到台中站，在2萬人的場地，五月天和觀眾的距離更近。（圖／相信音樂提供）

五月天的演唱會向來充滿歡笑與感動，今（27）日晚間，在知名的點歌橋段，原本已經結束，但主唱阿信看到一位觀眾舉牌子向上周犧牲的北捷英雄余家昶致敬，特別開放加點，這位觀眾點了四分衛的〈起來〉，因歌詞裡有正面力量，觀眾表示：「他救了大家，自己卻回不了家，希望大家永遠記得這位英雄。也希望我們能像歌詞一樣，在恐懼中勇敢面對未來。」余家昶是上周在北捷事件中挺身而出的英雄。在面對突發其來的攻擊實踐，處於極度恐懼的當下，余家昶沒有退縮，他的善良與大愛讓他選擇了犧牲自己，保護了身後的乘客。救了許多人，讓無數家庭得以團圓，但他自己，卻永遠無法再踏進家門。為此，這位觀眾點播了四分衛原唱、五月天都曾在演唱會上多次演過的經典歌曲〈起來〉，她表示，「這首歌歌詞有正面意義，希望我們在恐懼中勇敢面對未來。」隨後阿信也讓這位觀眾演唱這首歌的片段：「起來！我要你看得見，再大的風雨要用力飛，起來，也許你覺得累，記得我，在末日來臨之前。」阿信表示，「事情發生時，我人在上海，沒能在台灣陪伴大家，心情很複雜，能和你們活在同一個時代是我的幸運，能在這裡為你們唱歌，是我的幸運。」他加碼演唱台語歌曲〈勇敢〉，向英雄表達最高敬意。〈勇敢〉歌詞提到：「等一天黑暗過去／苦盡甘來／人生滋味才了解／為著彼個將來／要自己勇敢再勇敢。」同樣是具有力量的歌詞，安慰了現場觀眾。今日演出現場不像4萬人次的大巨蛋有車繞行全場，受限於腹地較小，2萬民觀眾和五月天的距離反而更近了。就像是2000年五月天在彰化體育場舉辦的《十萬青年站出來》演唱會，25年前他們很年輕，觀眾也很年輕，在當時的場地，五月天和觀眾的距離也很近。今晚五月天回家了，也回到鐵粉五迷的身邊。