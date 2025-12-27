我是廣告 請繼續往下閱讀

PLG新軍洋基工程籃球隊今（27）日迎來隊史主場開幕戰，在「第一名模」林志玲與韓籍啦啦隊的強大光環下，吸引滿場3400名觀眾見證隊史首秀。然而，場上戰況卻不盡人意，面對開季未嘗敗績的領航猿，洋基工程在第二節失守後一瀉千里，終場以91：127慘敗，吞下開季3連敗，隊史首勝仍未開張。賽後洋基工程總教練李逸驊直言，這場比賽的結果雖然不好，但對於一支新成立的球隊來說是「必經的過程」。儘管首節一度緊咬比分，但失誤成了致命傷，李逸驊點出：「在落後10幾分的時候，我們常常有機會追上，卻總是發生失誤，把自己的士氣又打低了下來。」對於防守端，李逸驊更是不留情地說：「今天的防守強度根本就是不及格！」他分析，無論是對手擋拆（pick&roll）或手遞手傳球（hand off）後，第一拍就直接被切到籃下，導致中鋒協防陷入兩難，也讓領航猿整場三分命中率飆破5成。除了防守崩盤，李逸驊也對進攻端的流暢度感到擔憂。他觀察到比賽後半段，球隊淪為傑克森與喬治金兩位外援的「單打獨鬥」：「這是我們比較不希望看到的，我們希望有團隊的化學效應，每個球員要做好本分。」李逸驊笑稱昨天換了新籃框，以為會很難投，雙方卻意外都繳出高命中率的表現。李逸驊仍期許球員能向領航猿這種強隊學習，「不管是跑轟還是擋拆，我們都需要多多吸取經驗，接下來的球賽才會更好打。」身為職籃新星，今天先發上陣將近28分鐘，得到7分、2籃板、1助攻、1抄截、1阻攻的洋基工程狀元郎葉惟捷此役感觸良多。他坦言，這場慘敗是一個「很好的教訓」，「經過這場比賽，讓我們了解到與對方的差距，還有哪些地方可以加強與進步。」面對36分的懸殊差距，葉惟捷展現成熟心態，強調雖然第1年踏入這個舞台就遇到如此強勁的對手不容易，但絕不會灰心，「我們還是會把頭抬起來繼續往前走，吸取領航猿給我們的養分。」領航猿方面則展現聯盟龍頭的霸氣，全隊6人得分上雙，洋將阿提諾繳出23分、12籃板的宰制數據，本土射手李家慷則單節命中4顆三分彈，全場貢獻17分。儘管主將盧峻翔一度因肩傷退場，領航猿仍輕鬆帶走5連勝。