我是廣告 請繼續往下閱讀

▲平鎮高中投手劉任右在「中信盃台日高中棒球對抗賽」面對北海道聯隊先發5局無失分，僅被敲出1安。（圖／中華棒協提供）

「中信盃台日高中棒球對抗賽」今（27）日進行最後一天賽程，黑豹旗冠軍平鎮高中以4：0完封北海道聯隊，賽後北海道聯隊監督森本琢朗點名平鎮先發投手劉任右是少見的爆發力型投手，「在日本真的比較少見。」森本認為，此趟台灣行收穫良多，深刻體會台灣球隊非贏不可的決心，他也直言，平鎮的水準，絕對有辦法拿下甲子園前幾名。劉任右此役扛起先發重責，整場比賽一夫當關，主投5局無失分，僅被敲出1安，另外送出5次三振、2次保送，最快球速測到148公里。第6局起右投何樺登板後援，演出2局無失分，被敲出2安，另外送出1次三振。賽後北海道聯隊監督森本琢朗表示，劉任右真的是一位天賦非常好的投手，「尤其是他速球，哇！真的是太棒、太精彩。」森本指出，劉任右的速球太優異，自家打線似乎有底跟不上的情況，「整體來說，根本沒辦法打好球心，無法有效擊出好的安打。」森本直言，劉任右這種爆發力型的左投，日本真的比較少見。談到自家先發投手島田爽介，森本認為投得不錯，「只是說守備上的失誤稍微多點，但即便如此，他還是一直有把自己穩定住，因此沒有造成太多的威脅。」平鎮高中在青棒界猶如「大魔王」般的存在，森本認為，以平鎮的水準，若放到夏季甲子園，是有能力達到前幾名的水準，「8強、4強都沒問題，甚至拿到冠軍都有可能。」此次來台與黑豹旗冠、亞軍交流，森本直言，台灣的球隊水準真的很高，「對比賽全力以赴、非贏不可的決心，讓我深刻體會到，這個精神值得我們學習。」