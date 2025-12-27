我是廣告 請繼續往下閱讀

▲平鎮高中投手劉任右在「中信盃台日高中棒球對抗賽」面對北海道聯隊先發5局無失分，僅被敲出1安。（圖／中華棒協提供）

台灣青棒「大魔王」平鎮高中今（27）日在「中信盃台日高中棒球對抗賽」以4：0完封日本北海道聯隊，賽後平鎮總教練吳柏宏仍有不滿，他認為「短打」執行不夠準確、徹底，「在台灣只要短打，對方大多會投好球讓你點，但日本隊會投在比較邊角、比較不好點的位置，這一方面是我們要去努力調整的地方。」此役平鎮推出左投劉任右先發，繳出5局無失分好投，吳柏宏說，「他大概1個多月沒有實戰比賽了，可是今天的狀況感覺比之前都還要來得好。因為他的控球都能夠掌握到好球帶。」吳柏宏指出，劉任右此役大多數用速球去壓迫對方打線的進攻，「對方打者速度跟不上他的速球，如果又有效去攻擊好球帶的話，就沒有那麼好去攻擊。」第2任投手何樺後援2局無失分，被敲出2安，另外送出1次三振，表現相當不錯，吳柏宏認為，何樺日前陷入的「低潮」是因為太閃躲，「之前在練習的時候有提醒過他『有速度的投手不用怕人家打』，你主動攻擊好球帶的情況下，其實沒那麼好打。」吳柏宏直言，若投手壞球走在前，後面就必須投好打的球給對方攻擊，「這就是不利的，他今天幾乎都有搶到好球，投起來就順暢一點。」平鎮首日與九州聯隊戰成平手，今日則是完封北海道聯隊，但吳柏宏仍不滿意球隊的小細節，「日本球隊的觀察力非常強，或許看出球員在壘上的小動作，就有辦法抓到我們跑壘員的習慣。」吳柏宏坦言，最不滿意的就是「短打」執行，「連續2場短打都沒有成功，日本隊知道我們要短打，他也會投在邊邊角角讓我們去點，這一方面是我們要努力調整的地方。」2場比賽下來，平鎮擺出蔡辰瀧、吳丞顥、劉任右以及何樺4位投手，頗有「秀肌肉」的感覺，2支日本球隊也對平鎮的投手群讚譽有加，更直言日本也不一定看得到這類型的投手。對此，吳柏宏認為，「這或許就是我們台灣選手的進步。我們投手有辦法去壓制對手，這也是大家看得到台灣進步的方向。」但吳柏宏也反思，日本投手的節奏感值得借鏡，「雖然大家看到台灣投手的速度越來越快、準確度也都有，對方或許也會改變攻擊策略。我們要去改變、去適應的，就是針對對方投手的節奏去思考如何攻擊，如果不主動，會被對方拖著走。」