馬來西亞「一馬發展公司」（1MDB）醜聞纏身多年的前首相納吉，12月26日再迎來關鍵一槌。吉隆坡高庭裁定他在1MDB案中4項濫權與21項洗錢罪全數成立，名目總刑期雖可累計到165年，但因採同期執行，實際判監15年；同時就濫權部分裁罰約114億令吉（約新台幣798億元），另依洗錢法令追繳約20.8億令吉（約新台幣145.6億元）資產，合計逼近135億令吉（約新台幣945億元），並裁定新刑期須等他現有刑期服滿後才起算，讓納吉的「司法長跑」幾乎確定拖進下一個選舉週期。納吉（Najib Razak）先前因挪用1MDB前子公司SRC國際資金案，2022年入獄，原判12年徒刑、罰款2.1億令吉（約新台幣14.7億元）；特赦局在2024年將刑期減半、罰金下修至5000萬令吉（約新台幣3.5億元），官方當時推算他可望於2028年8月23日出獄。如今1MDB本案的15年刑期將「接續」在既有刑期後面，代表即便最終仍可上訴或再爭取特赦，納吉要回到政壇第一線的空間也被進一步壓縮。這起被稱為馬來西亞史上最具國際能見度的貪腐案件，核心不只是一名政治人物的下場，更是國家治理與金融監管失靈的總清算。1MDB由納吉在2009年擔任總理兼財長期間推動成立，原本被包裝為「帶動發展」的主權基金，卻被美國司法部等多國調查指出，至少有45億美元（約新台幣1467億元）被透過離岸帳戶與空殼公司轉走，部分款項甚至流向奢侈品、豪宅與電影投資，包含好萊塢電影《華爾街之狼》都曾被點名與相關資金有牽連；外號「Jho Low」的劉特佐被視為關鍵操盤手之一，至今仍在逃。納吉在巫統（UMNO）仍有象徵性影響力，高庭先前才剛駁回他要求居家服刑的申請，引發執政聯盟內部攻防升溫；近期更因民主行動黨（DAP）國會議員被指「發文慶祝」納吉司法挫敗而遭巫統抨擊，總理安華（Anwar Ibrahim）不得不出面喊話降溫，凸顯團結政府在反貪敘事與聯盟維繫之間的兩難。多名分析人士認為，判決短期內不太可能撼動安華政府，但會加深巫統與希盟尤其是民行黨之間的裂痕，為來屆大選的合作模式埋下變數。判決當天，納吉支持者一早就聚集在布城司法宮外聲援，現場也吸引大批國內外媒體守候。納吉則透過律師發聲明，稱將循法律途徑繼續爭取權益，並呼籲民眾保持冷靜，避免挑釁言論傷害公共和諧與司法尊嚴；接下來他仍可向上訴庭、聯邦法院提起上訴，若一路走到終點仍無法翻盤，也還有再次尋求元首特赦的制度路徑。只是隨著高庭法官在判詞中明確認定檢方證據可信、辯方未能提出合理疑點，納吉要扭轉局勢的門檻只會越來越高。