據中央氣象署地震測報中心資料，今（27）日晚間11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里處，深度72.8公里，屬於中層地震。《NOWNEWS今日新聞》也整理出各地地震災情相關訊息，截至28日0時10分，各局處及12區公所回報尚無重大災情。台北市災害防救辦公室則接獲零星災情通報案件，計有瓦斯漏氣6件、停水6件、漏水4件、建物輕微受損3件、圍籬損壞2件，其他5件，已通知相關單位儘速派員前往處理。
▲地震緊急避難包「6大黃金清單」、放置地點全攻略：關鍵時刻保命
1.宜蘭南澳大停電！相關單位搶修中
▲12/27宜蘭外海7.0地震！南澳市區大停電 在地人曝現況：漆黑一片
地震造成宜蘭東澳變電所跳脫，周邊3465戶停電，已於23時15分全數復電
南澳鄉民眾回報，在地震過後當地大停電，路上全都漆黑一片，仍等待相關單位搶修中，台電指出，本次地震在配電系統部分，造成東澳變電所跳脫，周邊3465戶停電，已於23時15分恢復。
宜蘭縣政府緊急提醒也發出緊急提醒，目前災情尚在查證中，請鄉親保持冷靜、勿驚慌。留意後續餘震，避免進入可能有危險的建築物。若發現房屋結構受損、瓦斯外洩、電線掉落等狀況，請立即遠離。 如有人員受傷或重大災情，請立即撥打 119 通報，以利救援單位即時處置。
2.北市突通報2人受困 台北捷運無異常
▲宜蘭外海7.0地震！氣象署：921後第2大強震 一周內注意規模6餘震
台北市震度達4級，台北市災害應變中心以提升強化三級開設，展開救災工作，根據目前各區公所回報，暫時沒有災情，唯119受理2件因地震受困的民眾報案，消防局已派人協助脫困中。
台北捷運慢速巡軌後，經巡視車站及軌道無異常回報，已於23點25分全線恢復正常營運。
3.高鐵6班次臨時停車
高鐵於南港、雲林路段共有6班次列車（南下4班、北上2班）臨時停車，目前正依照地震應變作業程序，啟動巡檢，通過受災影響路段，各車次將依速限降速行駛。
4.桃園機場第二航廈天花板掉落
▲宜蘭7.0地震猛搖！桃園機場二航「天花板掉落」 旅客扛行李奔逃
5.桃園市政府公告，23:23全線列車依序進站清車後，列車以限速25公里/小時進行巡檢，優先關注乘客安全。
6.台電水火力核能機組設備正常
7.台東、花蓮消防局表示，目前尚未有災情傳出
8.新北市新莊區宏匯廣場外大馬路出現巨大裂痕
我是廣告 請繼續往下閱讀
1.宜蘭南澳大停電！相關單位搶修中
▲12/27宜蘭外海7.0地震！南澳市區大停電 在地人曝現況：漆黑一片
地震造成宜蘭東澳變電所跳脫，周邊3465戶停電，已於23時15分全數復電
南澳鄉民眾回報，在地震過後當地大停電，路上全都漆黑一片，仍等待相關單位搶修中，台電指出，本次地震在配電系統部分，造成東澳變電所跳脫，周邊3465戶停電，已於23時15分恢復。
宜蘭縣政府緊急提醒也發出緊急提醒，目前災情尚在查證中，請鄉親保持冷靜、勿驚慌。留意後續餘震，避免進入可能有危險的建築物。若發現房屋結構受損、瓦斯外洩、電線掉落等狀況，請立即遠離。 如有人員受傷或重大災情，請立即撥打 119 通報，以利救援單位即時處置。
2.北市突通報2人受困 台北捷運無異常
▲宜蘭外海7.0地震！氣象署：921後第2大強震 一周內注意規模6餘震
台北市震度達4級，台北市災害應變中心以提升強化三級開設，展開救災工作，根據目前各區公所回報，暫時沒有災情，唯119受理2件因地震受困的民眾報案，消防局已派人協助脫困中。
台北捷運慢速巡軌後，經巡視車站及軌道無異常回報，已於23點25分全線恢復正常營運。
3.高鐵6班次臨時停車
高鐵於南港、雲林路段共有6班次列車（南下4班、北上2班）臨時停車，目前正依照地震應變作業程序，啟動巡檢，通過受災影響路段，各車次將依速限降速行駛。
4.桃園機場第二航廈天花板掉落
▲宜蘭7.0地震猛搖！桃園機場二航「天花板掉落」 旅客扛行李奔逃
5.桃園市政府公告，23:23全線列車依序進站清車後，列車以限速25公里/小時進行巡檢，優先關注乘客安全。
6.台電水火力核能機組設備正常
7.台東、花蓮消防局表示，目前尚未有災情傳出
8.新北市新莊區宏匯廣場外大馬路出現巨大裂痕
更多「宜蘭7.0強震」相關新聞。