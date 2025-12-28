昨（27）日深夜11時05分宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，最大震度4級，全台都被劇烈搖晃震醒。對此，Threads網友@ta2__l__tattoo發布影片分享，家中看護在地震發生當下，立刻抓起枕頭保護阿嬤，兩人在強震中緊緊抱住彼此，患難見真情的畫面感動20萬人，許多網友表示：「這個看護請給她一個大大的紅包，感謝她無私的照顧守護著阿嬤。」
宜蘭7.0強震！看護秒抓枕頭護阿嬤 畫面感動20萬人
網友@ta2__l__tattoo在Threads上分享影片，只見地震發生當下，看護趕緊從床上跳起，並拿枕頭衝到阿嬤旁邊，用枕頭保護自己和阿嬤的頭部，2人緊緊抱住彼此。看護被地震嚇到不斷尖叫，而阿嬤也暖心地用手拍拍安撫她說：「免驚！（不要怕）」讓原PO見狀暖心直呼：「發生地震我們家看護，再度拿枕頭去保護阿嬤，謝謝妳。」
影片才發布短短40分鐘，就累積20萬次瀏覽，網友們紛紛留言，「看護跟阿嬤都好棒…互相保護跟安慰彼此」、「她真的很害怕，但還是沒有忘記保護阿嬤，真的很棒」、「這個看護請給她一個大大的紅包，感謝她無私的照顧守護著阿嬤。她的恐慌沒有比阿嬤更重要，這真的很不容易」、「阿嬤一直安慰她，看護嚇死都還是抱緊緊」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
網友@ta2__l__tattoo在Threads上分享影片，只見地震發生當下，看護趕緊從床上跳起，並拿枕頭衝到阿嬤旁邊，用枕頭保護自己和阿嬤的頭部，2人緊緊抱住彼此。看護被地震嚇到不斷尖叫，而阿嬤也暖心地用手拍拍安撫她說：「免驚！（不要怕）」讓原PO見狀暖心直呼：「發生地震我們家看護，再度拿枕頭去保護阿嬤，謝謝妳。」
影片才發布短短40分鐘，就累積20萬次瀏覽，網友們紛紛留言，「看護跟阿嬤都好棒…互相保護跟安慰彼此」、「她真的很害怕，但還是沒有忘記保護阿嬤，真的很棒」、「這個看護請給她一個大大的紅包，感謝她無私的照顧守護著阿嬤。她的恐慌沒有比阿嬤更重要，這真的很不容易」、「阿嬤一直安慰她，看護嚇死都還是抱緊緊」。