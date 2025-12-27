今（27）日晚間11時05分宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，震央位於宜蘭縣政府東方，地震深度72.8公里，最大震度4級，22縣市響起國家級警報。對此，有宜蘭民眾拍到南澳全數停電、民宅陷入黑暗的畫面，也有人拍下家中水晶吊燈狂晃的恐怖景象。

宜蘭7.0強震太可怕！南澳大停電、高樓吊燈狂晃

晚間11時05分發生芮氏規模7.0地震，全台劇烈搖晃有感，不少民眾驚慌趕緊避難，有宜蘭南澳居民錄下停電景象，只見地震發生後，路燈、民宅的燈光全數瞬間熄滅，居民陷入伸手不見五指的黑暗中。

除此之外，也有高樓民眾錄下家中水晶吊燈狂晃的恐怖畫面，還有宜蘭民眾拍下家中傢俱猛搖的景象，讓許多人見狀心有餘悸地直呼：「這是今年最有感的地震！」

▲（圖／翻攝自Threads@y.y__9611）
▲宜蘭外海7.0強震，有宜蘭民眾拍下家中傢俱猛搖的景象。（圖／翻攝自Threads@y.y__9611）
▲今（27）日深夜11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，震央就在宜蘭縣外海，結果導致南澳鄉大停電（圖／Thread@stttt__00_00）
▲晚間11點05分55秒發生芮氏規模7.0強震。（圖／中央氣象署提供）
▲晚間11點05分55秒發生芮氏規模7.0強震。（圖／中央氣象署提供）

