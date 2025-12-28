我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》為您準備今（28）日娛樂搶先看：昨日晚間宜蘭發生規模7.0大地震，當下綜藝節目《週末最強大》正在錄影中，攝影機拍下了胡瓜等11位藝人護著頭逃生的當下；李聖傑小巨蛋結束舉辦慶功宴，沒想到受訪當下因強震狂搖，讓他嚇得差點拔腿要跑；許允樂在IG分享地震瞬間家中監視器畫面，她躲在老公李玉璽懷中被好好安撫，讓粉絲直呼「畫面超閃！」昨日晚間宜蘭發生7.0強震，當下綜藝節目《週末最強大》正在錄影中，攝影機拍下了胡瓜等11位藝人護著頭逃生的當下，而胡瓜發揮了綜藝大哥的精神，一邊冷靜冷靜安撫現場其他人，一邊保護自己的安全，驚險畫面全曝光。歌手李聖傑連續兩天在台北小巨蛋開唱，昨晚圓滿落幕，慶功宴進行到一半時，卻突然遭遇7.0強震，李聖傑受訪到一半瞬間愣住，一度猶豫是否要趕緊避難，所幸現場並未發生意外，他緩和情緒後苦笑表示：「活在當下！這震撼力太強了，還在搖，我都忘記講到哪裡了！」足見當時驚嚇程度不小。宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，全台感受到劇烈搖晃，許允樂在IG限時動態分享驚險瞬間，只見家中監視器螢幕被震到直接墜落，水晶也掉落在地上，甚至把地板砸出一個洞。地震發生時，她下意識鑽進老公李玉璽的懷裡，而李玉璽則冷靜伸手護住她的頭，緊緊抱著她安撫狀況，暖心反應讓粉絲直呼：「也太貼心了吧！太暖了！」