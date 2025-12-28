我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三上悠亞在台碰上強震，她在IG發限動報平安，表示：「剛剛地震好可怕，我一切平安，希望大家都能平安無事。」（圖／三上悠亞IG @yua_mikami）

▲三上悠亞（如圖）親和力十足，不時揮手、比心、露出招牌笑容，瞬間圈粉無數。（圖／記者張一笙攝）

三上悠亞昨（27）日首度以夢想家啦啦隊Formosa Sexy身分現身球場應援，她多次帶來「撒嬌舞」〈OVERDRIVE〉以及TWICE組曲，讓現場粉絲全嗨翻，她不時揮手、比心、露出招牌笑容，吸引眾人目光。不過，昨天深夜11點5分宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台感受到劇烈搖晃，嚇壞不少人，三上悠亞也在深夜發文報平安，直呼：「好可怕。」同時她也心繫粉絲們，表示希望大家都能平安無事。這起地震是自921大地震、去年0403大地震之後，第三起規模達7以上的地震，不僅韓籍啦啦隊員像是南珉貞、李雅英、李晧禎等人全都嚇壞，昨日下午才在台灣獻出應援處女秀的三上悠亞，深夜時也在IG發限動報平安，表示：「剛剛地震好可怕，我一切平安，希望大家都能平安無事。」三上悠亞昨日現身球場應援，成為全場焦點，只要經過場邊或走道，四周球迷就會同時舉起手機、相機狂按快門，展現超高人氣。而三上悠亞也大方回應粉絲，不時揮手、比心、露出招牌笑容，滿滿親和力瞬間圈粉無數。除此之外，三上悠亞也帶來近期超夯的撒嬌舞〈OVERDRIVE〉，更加碼演出TWICE組曲，動作俐落、表情管理到位，展現她不俗的舞蹈功力，賣力熱舞的模樣相當敬業。事實上，三上悠亞為了這次的應援秀下了一番苦工，他不僅一落地台灣就馬上加入練習，日前她在加盟記者會上，被問到加入Formosa Sexy的心情？三上悠亞說：「非常開心加入夢想家，感謝球隊、球團以及啦啦隊員們，我會盡我所能的努力，不讓大家失望。」